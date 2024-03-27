Схудла на 10 кіло: молода дружина Остапчука похизувалася стрункою фігурою (фото)

Катерина пожартувала, що мала неідеальну фігуру, але потужну харизму

Нова дружина українського ведучого Володимира Остапчука – Катерина Полтавська, яка нещодавно вийшла заміж, вразила, як схудла на десять кілограмів. Вона уточнила, що коли познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, то мала більшу вагу.

На своїй сторінці в Instagram 23-річна Катя розповіла, що коли вперше зустріла шоумена, то не заморочувалася кілограмами. Проте кохання вплинуло і на зовнішній вигляд блогерки, вона схудла.

Полтавська розмістила світлину, на які зображена з більшою вагою.

Полтавська не стримувала жартів

Катерина зазначила, що візуально це непомітно, але тоді її тіло було не таким підтягнутим. "На відео-фото не дуже видно, але видно, що я така, м'яка. Ми тут лишень познайомилися з Вовою. Я ще і вся у висипаннях була. Чисто на харизмі вивозила. Ну або він вміє бачити перспективу", – жартома пригадала Катя.

Блогерка не стала уточнювати, як їй вдалося скинути десять кіло. Відомо, що Катя періодично тренується в спортзалі. Блогерка також уточнила, що в їжі собі не відмовляє.

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