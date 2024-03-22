"Гордится любимой невесткой": страдающий от рака король Чарльз отреагировал на признание Кейт Миддлтон

75-летний король Британии поддержал смелость невестки, заявившей о химиотерапии

Заявившая в пятницу, 22 марта, о своем диагнозе — рак, Кейт Миддлтон ошеломила поклонников британской королевской семьи. Ее свекор, король Великобритании Чарльз III, который, кстати, сейчас тоже проходит лечение от рака, первым из монархов отреагировал на открытое заявление своей невестки.

Как сообщает издание apnews, ссылаясь на пресс-службу Букингемского дворца, 75-летний правитель "гордится Кэтрин за ее смелость в высказываниях". В последние недели мужчина поддерживал "самый тесный контакт со своей любимой невесткой".

Отмечается, что Чарльз III со своей супругой, королевой-консорт Камиллой, "продолжит предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время".

Напомним, что 42-летняя Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, поделилась в видеообращении, что для нее это был "огромный шок" после "невероятно тяжелых нескольких месяцев". В январе принцесса была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. После этого она только раз "попалась" папарацци во время шоппинга с Уильямом.

Фейковая смерть Чарльза III

В понедельник, 18 марта, в СМИ появилась информация о кончине короля Великобритании. В пабликах обнародовали якобы скриншот с сайта королевской семьи. В то же время такого сообщения нет на сайте Букингемского дворца, в соцсетях королевской семьи. О смерти Чарльза не написали и ведущие британские СМИ. Информация оказалась ложной.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, Букингемский дворец опубликовал новые снимки правителя. 19 марта 75-летний Чарльз встретился с ветеранами Корейской войны. На мероприятии король был в хорошем настроении и выглядел весьма бодро.