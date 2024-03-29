Кто заплатил за теракт в "Крокус Холле": СМИ обнаружили криптокошелек боевиков

Идентифицировано 143 погибших

Российское оппозиционное издание "Важные истории" обнаружило в Telegram криптокошелек таджикского крыла террористической группировки ИГИЛ "Вилаята Хорасан", которое может быть организатором теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Сразу после теракта в Подмосковье оттуда было выведено 2 525 долларов — именно такую сумму, по словам задержанных за причастность к террористическому акту, они успели получить на карту.

Как пишут "Важные истории", они нашли ряд Telegram-чатов, которые по ряду признаков, связаны с таджикским крылом террористической группировки ИГИЛ "Вилаят Хорасан". По словам человека, который говорит на таджикском языке, их участники общались на неграмотном таджикском с использованием непонятного сленга. В общении они используют таджикский с вкраплениями русского, фарси и арабского языков. В этих сообществах проводятся онлайн-эфиры проповедей людей, связанных с "Вилаятом Хорасан".

Как рассказал задержанный за теракт в "Крокусе" Фаридуни, он слушал некие проповеди в Telegram, далее на него вышел неизвестный и предложил устроить массовое убийство. Он же, по словам подозреваемого, после того, как задание было выполнено, заплатил 250 тысяч рублей из обещанных 500 тысяч.

Как установили журналисты, в начале марта один из членов чата, где предположительно вербуют боевиков, разместил ссылку на сбор криптовалюты якобы в помощь "семьям пленных" (террористов ИГИЛ, которые отбывают тюремные сроки). Вскоре этот человек удалил свой аккаунт. Языки канала, где собирают крипту — русский и таджикский. Там также публикуется контент с исламистской пропагандой на русском языке.

Транзакции кошелька ИГИЛ-К и призыв к сбору в связанном с группировкой канале

Отмечается, что USDT-кошелек, о котором идет речь, был создан 14 марта и туда сразу же поступило 550 долларов. Следующие транши — 325, два раза по 550 и 1100 долларов (общая 2525 долларов) — поступали и выводились в день теракта (22 марта). Деньги выводили на кошелек TU4vEruvZwLLkSfV9bNw12EJTPvNr7Pvaa. По официальным данным, это кошелек криптобиржи ByBit, которая до сих пор работает в России (таких криптобирж осталось очень мало). Операции с использованием кошелька прекратились в тот же день.

Адрес кошелька на сайте ByBit

Напомним, в Следственном комитете РФ заявили, что боевиков, осуществивших теракт в "Крокусе", якобы финансировала Украина. Этим якобы занимались "украинские националисты".

Как сообщал "Телеграф", 25 марта террористы из организации "Исламское государство Ирака и Леванта – Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) якобы анонсировали новые теракты в России. Так они грозятся отомстить за пытки членов организации, которые устроили теракт в "Крокус Сити Холле".