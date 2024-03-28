Алла Пугачева резко ответила россиянам по поводу теракта в "Крокус Сити Холле"

Артистка, выступающая против войны в Украине, поставила хейтеров на место

Известная российская певица и актриса Алла Пугачева отреагировала на хейт агрессивных россиян. 74-летняя исполнительница коснулась темы теракта, который произошел в России 22 марта в московском ТРЦ Crocus City Hall, и последние дни никак не комментировала случившееся.

В четверг, 28 марта, Примадонна опубликовала пост, в котором заявила, что скорбеть по погибшим нужно не в социальных сетях, а в душе. Эти резкие слова артистка обратила к российским подписчикам, которые забросали последние посты Пугачевой в Инстаграме ядовитыми комментариями.

"Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instagram, АМИНЬ", — четко отписала исполнительница, прикрепив свое, немного отфотошопленное изображение, к публикации.

"Алла Борисовна вы для меня эталон женской мудрости и храбрости", "Алла Борисовна, спасибо за Вашу позицию. Долгих лет жизни и счастья Вам и семье", "Мудрость — это когда ты все понимаешь, но уже не огорчаешься. Здоровья вам и любимым. Пусть ваша мудрость ещё много лет делает наша жизнь светлее!", — именно так отписали поклонники Примадонны, подчеркнув мудрость артистки и желая ей светлого будущего.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

В ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором погибли около 144 человек. В настоящее время по обвинению в теракте задержаны граждане Таджикистана.

Напомним, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяла на себя группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются повесить теракт на Украину.