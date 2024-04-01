В трусах на замке и с "макаронами" на голове: Джулия Фокс удивила смелым образом (фото)

34-летняя актриса экспериментирует со множеством смелых стилей

Известная американская актриса и модель Джулия Фокс не перестает вызывать удивленные взгляды окружающих. На церемонию вручения наград Soho House Awards 34-летняя звезда надела вызывающее мини-платье, а теперь произвела фурор новым золотистым оттенком волос.

В последний день марта знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка, выбрав для прогулки аутфит, который может смутить даже не очень скромного человека. Звезда фильма "Неограненные драгоценности" продемонстрировала прическу, которую можно смело назвать "вкусной тарелкой макарон с сыром", пишет people.

Известно, что в тот момент Джулия Фокс направлялась в Мэдисон-Сквер-Гарден на игру Knicks-Thunder ("Никс"-"Тандер"). Для публичного мероприятия актриса выбрала плавки бикини с застежкой-молнией, блузку с конусоподобными вставками на груди, и меховою ярко-желтую шубку.

Фото: Getty Images

Дополнила модель аутфит прозрачной сумкой, в которую Джулия положила пачку макарон с сыром марки Velveeta Gold. Завершила лук эпатажная Фокс серебристыми туфлями на высоком каблуке и острым носком.

Фото: Getty Images

Американка обрела большую популярность после недолгого романа со скандальным рэпером, бывшем мужем Ким Кардашьян, — Канье Вестом. Пара подтвердила свой роман в январе 2022 года, но через месяц они расстались.

Джулия Фокс и Канье Уэст встречались недолго. Фото: Getty Images

Также знаменитость воспитывает единственного сына. В ноябре 2018 года Фокс вступила в брак с Питером Артемьевым, пилотом частных самолетов. В июле 2020 года супруги развелись, на тот момент актриса была беременна. Мальчик появился на свет 17 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс обнажила грудь в прозрачном корсете. Фактически девушка позировала перед камерами топлес.