У трусах на замку і з "макаронами" на голові: Джулія Фокс здивувала сміливим образом (фото)

34-річна актриса експериментує з безліччю сміливих стилів

Відома американська актриса та модель Джулія Фокс не перестає викликати здивовані погляди оточуючих. На церемонію вручення нагород Soho House Awards 34-річна зірка одягла зухвалу мінісукню, а тепер викликала фурор новим золотистим відтінком волосся.

В останній день березня знаменитість пройшла вулицями Нью-Йорка, обравши для прогулянки аутфіт, який може збентежити навіть не дуже скромну людину. Зірка фільму "Неграновані коштовності" продемонструвала зачіску, яку можна сміливо назвати "смачною тарілкою макаронів із сиром", пише people.

Відомо, що на той момент Джулія Фокс прямувала до Медісон-Сквер-Гарден на гру Knicks-Thunder ("Нікс"-"Тандер"). Для публічного заходу актриса обрала плавки бікіні із застібкою-блискавкою, блузку з конусоподібними вставками на грудях, та хутряну яскраво-жовту шубку.

Фото: Getty Images

Доповнила модель аутфіт прозорою сумкою, в яку Джулія поклала пачку макаронів із сиром марки Velveeta Gold. Завершила лук епатажна Фокс сріблястими туфлями на високих підборах та гострим носком.

Фото: Getty Images

Американка набула великої популярності після недовгого роману зі скандальним репером, який був чоловіком Кім Кардаш’ян, — Каньє Вестом. Пара підтвердила свій роман у січні 2022 року, але за місяць вони розсталися.

Джулія Фокс та Каньє Вест зустрічалися недовго. Фото: Getty Images

Також знаменитість виховує єдиного сина. У листопаді 2018 року Фокс одружилася з Пітером Артем’євим, пілотом приватних літаків. У липні 2020 року подружжя розлучилося, на той момент актриса була вагітна. Хлопчик народився 17 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Джулія Фокс оголила груди у прозорому корсеті. Фактично дівчина позувала перед камерами топлес.