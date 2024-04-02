"Она не притворяется": 50-летняя Тори Спеллинг поразила откровенной фотосессией

Тори посвятила откровенные кадры первому выпуску собственного подкаста Mispelling

50-летняя американская актриса Тори Спеллинг, прославившаяся благодаря роли Донны Мартин в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", обнародовала откровенную фотосессию. Женщина позировала перед камерой без одежды.

Красивые фото многодетная мать, которая имеет потрясающий вид, разместила на своей странице в Instagram. Пост Тори собрал шквал лайков и комплиментов.

Очаровательная Тори Спеллинг

Обнаженная Тори Спеллинг сидела на полу, скрестив ноги. Образ женщины очень трогательный: длинные белокурые волосы спадали на плечи, прикрывая грудь и интимные зоны.

У актрисы был выразительный макияж, который подчеркивал губы и глаза. Также женщина показала несколько татуировок.

Американка посвятила откровенные кадры первому выпуску собственного подкаста Mispelling, где рассказала о решении расстаться с актером Дином Макдермоттом.

Подписчики в восторге от откровенности и искренности Тори Спеллинг.

Реакция подписчиков Тори

"Вы совершенно красивые внутри и снаружи!! Люблю это!!!"

"Одна вещь у Тори: она не притворяется. Я слушал и подписался, с нетерпением жду еще".

"Послушаю завтра во время работы! Не могу дождаться. Горжусь тобой, и ты выглядишь потрясающе!"

"Нравится фото, иногда стоит просто быть собой, Тори, ты просто настоящая. Продолжайте делать свое дело".

Ранее "Телеграф" писал, как поменялись актеры сериала "Беверли-Гиллз, 90210". Люка Перри уже нет в живых, Шеннен Догерти болеет, Тори Спеллинг – многодетная мать.