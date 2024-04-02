"Вона не прикидається": 50-річна Торі Спеллінг вразила відвертою фотосесією

Торі приурочила відверті кадри першому випуску власного подкасту Mispelling

50-річна американська акторка Торі Спеллінг, яка прославилася завдяки ролі Донни Мартін у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210", оприлюднила відверту фотосесію. Жінка позувала перед камерою абсолютно без одягу.

Красиві фото багатодітна мати, яка має приголомшливий вигляд, розмістила на своїй сторінці в Instagram. Пост Торі зібрав шквал лайків та компліментів.

Чарівна Торі Спеллінг

Оголена Торі Спеллінг сиділа на підлозі, схрестивши ноги. Образ жінки дуже зворушливий: довге біляве волосся спадало на плечі, прикриваючи груди та інтимні зони.

Зірка мала виразний макіяж, який підкреслював губи та очі. Також жінка засвітила кілька татуювань.

Американка приурочила відвері кадри першому випуску власного подкасту Mispelling, де розповіла про рішення розлучитися з актором Діном МакДермоттом.

Підписники у захваті від відвертості та щирості Торі Спеллінг.

Реакція підписників Торі

"Ви абсолютно красиві всередині та зовні!! Люблю це!!!"

"Одна річ у Торі: вона не прикидається. Я слухав і підписався, з нетерпінням чекаю ще".

"Послухаю завтра під час роботи! Не можу дочекатися. Пишаюся тобою, і ти виглядаєш приголомшливо!"

"Подобається фото, іноді варто просто бути собою, люблю я, Торі, ти просто справжня. Продовжуйте робити свою справу".

Раніше "Телеграф" писав, як помінялися актори серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Люка Перрі вже немає в живих, Шеннен Догерті хворіє, Торі Спеллінг — багатодітна мати.