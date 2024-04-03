Акторка Жураківська розкритикувала експодругу Ірину Горбачову, яка підтримує Путіна (фото)

Олеся Жураківська обірвала всі контакти з Іриною Горбачовою

Українська акторка Олеся Жураківська, яка не знімається в Росії, хоч і мала чимало запрошень, різко пройшлася по колишній подрузі, акторці Ірині Горбачовій. Жураківська уточнила, що тривалий час мала дружні стосунки з талановитою акторкою.

В програмі Аліни Доротюк Олеся пригадала, що після початку великої війни в Україні Ірина підтримала наративи кремлівських пропагандистів. Це було шоком для Олесі, яка обірвала будь-які контакти з Горбачовою.

Пропагандистка Ірина Горбачова

"Для мене був удар почути, що людина, яку я вважала своїм другом, каже, що "загалом, я не засуджую". Мене просто паралізувало мене в той момент. Але такий зараз час… Треба розривати зв’язки, не озираючись назад. Треба, щоб повітря свіжого було більше, звільняти простір для творчості. На місце цих людей прийдуть ті люди, у яких не було можливості зробити крок, тому що вигрібалося все, щоб заплатити їм гонорари", — пригадала Олеся.

Додамо, що акторка Ірина Горбачова родом з Маріуполя. Згодом вона перебралася до Москви, де будує свою творчу кар’єру. Після початку великої війни Горбачова дуже обережно висловлювалася про злочини росіян, а війну називала "ситуацією, що відбувається".

Також Горбачова не цуралася пропагандистських світських заходів і наразі продовжує спокійно працювати в РФ та наголошувати, що її місце саме там.

Раніше "Телеграф" писав, куди зникла відома акторка Даша Волга. Даша тривалий час жила та працювала в Росії.