Куда исчезла Даша Волга: где живет и чем занимается известная актриса (фото)

Знаменитость долгое время жила и работала в России

Многие украинские знаменитости связали свою жизнь со страной-агрессоркой, забыв об Украине и забив болт на принципы, в частности Таисия Повалий не перестает удивлять цинизмом и двуликостью. Другие же известные звезды наоборот — стараются как можно быстрее покинуть РФ и забыть о ней, как о страшном сне, к таким знаменитостям относится Даша Волга.

"Телеграф" вспомнил, что украинская актриса Даша Волга, известная своими ролями в работах "Позднее раскаяние" и "Толик-молочник" с Остапом Ступкой, свой первый паспорт получила в России еще во времена Советского Союза. Она также долгое время жила и работала в России, однако бросила страну-агрессорку.

"Я окончила театральный ВУЗ, снималась и в Украине, и в России. Но потом очень четко начала понимать, что там происходит. А потом произошел Майдан. И я выбрала Украину и осталась в Украине. И это был самый удивительный период моей жизни. Я здесь нашла самых дорогих друзей и была с близкими в непростой период их жизни", — рассказывала она.

Даша в Окленде

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Даша встретила еще в России. Дело в том, что незадолго до войны знаменитость в Стамбуле потеряла важные документы, которые можно было восстановить только в РФ. Однако женщина, решив все свои дела, покинула страну-террористку и отправилась в Новую Зеландию, где на тот момент находились ее муж и дети.

Сейчас Даша очень часто выкладывает фото со своими детьми из-за границы.

Даша с детьми

Даша Волга активно поддерживает Украину, в соцсетях она общается исключительно на украинском или английском языках, а также обнародует фотографии в вышиванках и с украинской символикой.

Ранее "Телеграф" писал, куда исчезла виртуозная музыкант Ассия Ахат. Длительная артистка не фигурировала на территории отечественного медиапространства, она гастролировала по Европе и Америке, однако никогда забывала об Украине и открыто говорила об агрессии страны-террористки еще с 2014 года.