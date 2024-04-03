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Актриса Аня Тейлор-Джой впервые обнародовала эксклюзивные кадры своей тайной свадьбы (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
27-летняя Аня Тейлор-Джой Новость обновлена 03 апреля 2024, 12:41
27-летняя Аня Тейлор-Джой. Фото instagram.com/anyataylorjoy/

Знаменитость держала в тайне информацию о своей свадьбе

Британская актриса Аня Тейлор-Джой поделилась эксклюзивными кадрами своей тайной свадьбы, которая прошла еще в 2022 году в Новом Орлеане. Аня и рокер Малкольм Макрей обручились в готической атмосфере, пригласив только самых близких.

Пресса вообще длительное время ничего не знала о звездной свадьбе. Фото пара обнародовала на странице в Instagram по случаю второй годовщины.

Аня Тейлор-Джой
Аня в храме

"Два года назад, в день апрельских дураков, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Очарование того дня навсегда запечатлилось в каждой клеточке моего естества", – высказалась актриса.

Свадьба Тейлор-Джой
Под фатой

Платье для невесты создал модный дом Dior. Наряд был бежевого цвета и расшит колибри и изысканными веточками. Дополняла образ длинная фата белого цвета.

Церемония проходила в старинном храме, где на окнах изображены святые, но в целом атмосфера имела жуткий характер.

Свадебный торт
Необычные пирожные

Помещение украсили свечами и белыми розами, а праздничный торт — это нечто эксклюзивное, он привлекает особое внимание. Это два пирожных в форме сердец, где видно всю анатомию. Их подали в тарелке с имитацией крови.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что топ-модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус тайно сыграли свадьбу. В сети появились кадры по церемонии.

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#Фотосессия #Аня Тейлор-Джой #Весілля