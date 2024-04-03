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Акторка Аня Тейлор-Джой вперше оприлюднила ексклюзивні кадри зі свого таємного весілля (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
27-річна Аня Тейлор-Джой Новина оновлена 03 квітня 2024, 12:22
27-річна Аня Тейлор-Джой. Фото instagram.com/anyataylorjoy/

Знаменитість тримала в таємниці інформацію про своє весілля

Британська акторка Аня Тейлор-Джой поділилася ексклюзивними кадрами зі свого таємного весілля, яка відбулося в Новому Орлеані ще в 2022 року. Аня та рокер Малкольм Макрей побралися в готичній атмосфері, запросивши лише найближчих.

Преса узагалі тривалий час нічого не знала про зіркове весілля. Фото пара оприлюднила на сторінці в Instagram з нагоди других роковин.

Аня Тейлор-Джой
Аня в храмі

"Два роки тому, у день квітневих дурнів, я таємно вийшла заміж за свого найкращого друга у Новому Орлеані. Чарівність того дня назавжди вкарбувалася в кожній клітинці мого єства", – висловилася акторка.

Весілля Тейлор-Джой
Під фатою

Сукню для нареченої створив модний дім Dior. Вбрання було бежевого кольору та розшите колібрі та гілочками. Доповнювала образ довга фата білого кольору.

Церемонія відбувалася у старовинному храмі, де на вікнах зображені святі, але загалом атмосфера має моторошний характер.

Весільний торт
Незвичайні тістечка

Приміщення прикрасили свічками та білими трояндами, а святковий торт привертає особливу увагу. Це два тістечка в формі анатомічно правильних сердець, які подали в тарілці з імітацією крові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що топ-модель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус таємно зіграли весілля. У мережі з’явилися кадри із церемонії.

Теги:
#Фотосесія #Аня Тейлор-Джой #Весілля