Катя Тышкевич показала свои шрамы из-за сепсиса, который привел ее к реанимации (фото)

29-летняя актриса хочет избавиться от напоминания о реанимации, в которую она попала из-за сепсиса

Украинская актриса Екатерина Тышкевич обнародовала свежие фотографии своих шрамов, которые она получила в результате развития сепсиса и пребывания в реанимации. Звезде спасали жизнь в декабре прошлого года.

Фото красных на теле пятен Тышкевич выложила в сторис Инстаграма. Артистка пожаловалась, что после последней процедуры лазерной шлифовки ее шрамы стали еще краснее, но специалист успокоил ее, что это нормальный процесс.

"После вчерашнего лазера: Все шрамы набухли, стали еще более красными и проявились какие-то синюшные черточки. Я запаниковала, потому что стало существенно хуже чем до. Но дерматолог говорит что это ок процесс. Сказала мазать пантенолом и что могут быть даже корочки", – подписала фото Екатерина.

Напомним, что Екатерина Тышкевич уже почти 9 лет живет с неизлечимой болезнью, проявляющейся сильными головными болями. С началом великой войны состояние актрисы постепенно ухудшалось из-за нарушения биохимии мозга, вызванного травмой при рождении.

В конце 2023 года врачи боролись за жизнь Тышкевич. В интервью Алине Доротюк актриса рассказала, что осенью она добровольно легла в психиатрическую больницу, где ей вводили сильный антидепрессант с помощью капельницы. Через несколько дней она заметила, что начала сильно болеть рука. Там начался сепсис. Уже в частной больнице Екатерину госпитализировали в реанимацию, где она пробыла более недели. В середине декабря актриса пришла в себя, а позже она выписалась из больницы. Все это время с ней был ее преданный муж, украинский актер Валентин Томусяк, который в январе отметил свое 44-летие.

Пока актриса судиться с врачами, допустившими ее критическое состояние, не собирается. Тышкевич не считает, что это вина медсестры, которая ставила ей катетеры.