Беременная звезда сериала "Хор" Лиа Мишель показалась с животиком в элегантном платье (фото, видео)

Актриса продемонстрировала свой стиль для беременных на красной дорожке

Об беременности американской актрисы Лии Мишель стало известно всего неделю назад. 37-летняя знаменитость, которая уже воспитывает сына 3-летнего сына, появилась на светском мероприятии с округлившимся животиком в Нью-Йорке.

В четверг, 4 апреля, звезда сериала "Хор" (2009-2015) присутствовала на благотворительном мероприятии Hope Rising 2024 в бальном зале Ziegfeld. Беременная вторым ребенком Лиа Мишель прошлась по красной дорожке в длинном платье подобного алого цвета.

Наряд с бретельками от Michael Kors вдохновленный 1970-ми годами. Актриса выбрала золотые аксессуары, подходящие к металлической фурнитуре платья — это массивный золотой браслет и кольцо. Также знаменитость дополнила элегантный образ парой золотых туфель на остром каблуке.

Лиа Мишель в красном платье. Фото: Getty Images

На мероприятии к Лии присоединилась Анна Винтур — знаменитая британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 года.

Беременная актриса в компании Анны Винтур - главного редактора американского Vogue. Фото: Getty Images

Напомним, что в сериале "Хор", который закрылся в 2015 году, Лиа Мишель исполнила роль Рейчел Берри. В июле 2017 года появилась информация, что актриса встречается с бизнесменом Зенди Ричем. Они сыграли свадьбу 9 марта 2019 года в Северной Калифорнии. 27 апреля 2020 года стало известно, что супруги ждут появления своего первенца. 20 августа 2020 года у них родился сын, которого назвали Эвер Лео.

С начала 2012 года до июля 2013 года Лиа встречалась с коллегой по сериалу "Хор", Кори Монтейтом. 13 июля 2013 года его обнаружили мертвым в отеле Pacific Rim Hotel в Ванкувере. Смерть наступила из-за токсического отравления организма в результате смешивания героина с алкоголем.

Лиа Мишель с Кори Монтейном в июне 2012 года. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что беременная украинская певица Джамала показалась с животиком в стильном образе. Для артистки это уже третий ребенок.