40-летняя беременная Джамала очаровала стильным весенним образом (фото)

Джа выбрала стиль минимализма

Беременная 40-летняя Джамала, недавно позировавшая перед камерой в одежде украинского бренда, показала стильные весенние фото. Улыбающаяся певица с необычными украшениями очаровала поклонников.

На странице в Instagram Джамала написала краткий пост. "Весна іде, красу несе. І тій красі радіє все", — высказалась Джа словами Тараса Шевченко.

Джа для фотосессии выбрала стиль минимализма: голубую блузку свободного кроя, а также черные брюки. Лицо женщины украшала оригинальная позолоченная "маска", а на руке было необычное кольцо.

Джамала в образе

Джамала распустила волосы и сделала лёгкий макияж. Поклонникам очень понравилась умиротворенность и позитивный настрой артистки. Они подчеркнули, что Джа прекрасна и ей очень подходит беременность.

Подписчикам понравился образ певицы

Добавим, что у Джамалы вместе со своим мужем, бизнесменом Бакиром Сулеймановым уже есть два сына – Эмир и Селим, а вскоре Джа родит еще одного сына. О третьей беременности Джамала рассказала в феврале 2024 года, в день финала Нацотбора на Евровидение-2024.

Певица признавалась, что хочет партнерские роды, как и раньше. Рожать она планирует в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джамала снялась в документальном фильме "Пісні Свободи". В ленте, снятой по инициативе "Голоса Америки", рассказывается о Джамале и войне в Украине.