Вагітна зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель показалась з животом в елегантній сукні (фото, відео)

Актриса продемонструвала свій стиль для вагітних на червоній доріжці

Про вагітність американської актриси Лії Мішель стало відомо лише тиждень тому. 37-річна знаменитість, яка вже виховує сина 3-річного сина, з’явилася на світському заході з животом, що округлився, в Нью-Йорку.

У четвер, 4 квітня, зірка серіалу "Хор" (2009-2015) була присутня на благодійному заході Hope Rising 2024 у бальному залі Ziegfeld. Вагітна другою дитиною Ліа Мішель пройшлася червоною доріжкою в довгій сукні подібного червоного кольору.

Наряд із бретельками від Michael Kors натхненний 1970-ми роками. Актриса обрала золоті аксесуари, що підходять до металевої фурнітури сукні – це масивний золотий браслет та обручка. Також знаменитість доповнила елегантний образ парою золотих туфель на гострому підборі.

Ліа Мішель в червоній сукні. Фото: Getty Images

На заході до Лії приєдналася Анна Вінтур – знаменита британська журналістка, головний редактор американського видання журналу Vogue із 1988 року.

Вагітна актриса в компанії Анни Вінтур – головного редактора американського Vogue. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в серіалі "Хор", який закрився у 2015 році, Ліа Мішель виконала роль Рейчел Беррі. У липні 2017 року з’явилася інформація, що актриса зустрічається із бізнесменом Зенді Річем. Вони зіграли весілля 9 березня 2019 року у Північній Каліфорнії. 27 квітня 2020 року стало відомо, що подружжя чекає на появу свого первістка. 20 серпня 2020 року у них народився син, якого назвали Евером Лео.

З початку 2012 року до липня 2013 року Ліа зустрічалася з колегою з серіалу "Хор", Корі Монтейтом. 13 липня 2013 року його знайшли мертвим у готелі Pacific Rim Hotel у Ванкувері. Смерть настала через токсичне отруєння організму внаслідок змішування героїну з алкоголем.

Ліа Мішель з Корі Монтейном у червні 2012 року. Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що вагітна українська співачка Джамала показалась з животиком у стильному образі. Для артистки це вже третя дитина.