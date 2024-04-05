"У кого украли?": звезда "Школы" Лиза Василенко и россиянин Моргенштерн озадачили фото с младенцем (фото)

Скандальная парочка решила взять ребенка напрокат

Актриса и модель родом из Украины, звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко, закрутившая роман с российским рэпером Моргенштерном, озадачила своих поклонников. Вместе с 26-летним мужчиной она выложила ряд "семейных" снимков с младенцем.

Девушка постоянно выкладывает в соцсети Инстаграм свои фотографии, но ни на одном из них она не демонстрировала беременный животик. Опальная парочка решила хайпануть на теме материнства, и подписав кадры "Дети так быстро растут".

Если одни подписчики поверили, что 25-летняя Василенко действительно "залетела" от Моргенштерна, другие отписали, что пара просто взяла чужого ребенка исключительно для фото.

"Подскажите где ребёнка в аренду взять? Тоже хочу с парнем такую фотосессию", "Ребёнок напрокат", "У кого украли ребенка?", "Когда ребенка дали чисто для фото", — шутят пользователи в комментариях к интригующему посту.

Напомним, что Лиза Василенко, до того как произошло полномасштабное вторжение России, проживала на территории РФ. Она привлекла внимание общественности скандалом из-за своих заявлений, согласно которым она предпочла бы "сдохнуть там, чем в Украине". Василенко утверждала, что в России у нее больше возможностей для развития. Кроме того, она назвала украинских патриотов, осудивших ее за переезд в страну-агрессоршу, "тупыми", а позже загремела на "Миротворец".

После 24 февраля 2022 года, в интервью Рамине Эсхакзай призналась, что сожалеет о своих предыдущих высказываниях. Она заявила, что окончательно завершила связи с Россией. Поначалу она осуждала войну в социальных сетях и принимала участие в антивоенных митингах, покинула РФ и отправилась в Европу. Спустя некоторое время Василенко перестала говорить о войне на своей родине и вернулась к обычной жизни: создает видеоконтент под российские музыкальные композиции и работает на платформе OnlyFans.

В начале мая 2023 года стало известно об отношениях Лизы Василенко и россиянина Моргенштерна. Скандальную пару заметили в объятиях и поцелуях на одном из пляжей в Дубае. Их роман закончился всего через полгода, но, судя по совместным фото, пара снова воссоединилась.

Ранее сообщалось, что украинская актриса Олеся Жураковская осудила бывшую подругу-россиянку. Длительное время она имела дружеские отношения с Ириной Горбачевой, которая сама родилась в Мариуполе.