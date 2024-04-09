Леся Никитюк показала редкую коллекцию фарфора (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Леся занимается коллекционированием
Украинская ведущая Леся Никитюк, показавшая архивные фото из университета, рассказала об одном из своих увлечений. Знаменитость коллекционирует редкий фарфор.
На странице в Instagram Леся разместила фото новой статуэтки, пополнившей ее коллекцию. Телеведущая является ценителем украинской культуры, а ее коллекция способна углубить знания об этносе и традициях.
"19-я", – лаконично написала Никитюк.
На фото Леся держала статуэтку, которую изготовили в украинском стиле. Это девушка, одетая в национальную одежду, с заплетенной косой.
На фотографии можно увидеть другие фарфоровые изделия, выставленные в ряд. Никитюк продемонстрировала статуэтку изящного вида в разных ракурсах, а также поблагодарила подписчицу, которая помогла отыскать эксклюзивную вещь.
Добавим, что фарфоровые статуэтки придают дому особый колорит, индивидуальность и наполняют определенной энергетикой.
Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк в ретро-образе перепела хит группы "Фантом-2". Звезда опубликовала оригинальный ролик, где в парике и макияже в стиле 90-х спела под мелодию песни "Двоє".