Леся Никитюк показала редкую коллекцию фарфора (фото)

Леся занимается коллекционированием

Украинская ведущая Леся Никитюк, показавшая архивные фото из университета, рассказала об одном из своих увлечений. Знаменитость коллекционирует редкий фарфор.

На странице в Instagram Леся разместила фото новой статуэтки, пополнившей ее коллекцию. Телеведущая является ценителем украинской культуры, а ее коллекция способна углубить знания об этносе и традициях.

"19-я", – лаконично написала Никитюк.

Фарфоровая украинка

На фото Леся держала статуэтку, которую изготовили в украинском стиле. Это девушка, одетая в национальную одежду, с заплетенной косой.

Девушка в украинском наряде

На фотографии можно увидеть другие фарфоровые изделия, выставленные в ряд. Никитюк продемонстрировала статуэтку изящного вида в разных ракурсах, а также поблагодарила подписчицу, которая помогла отыскать эксклюзивную вещь.

Добавим, что фарфоровые статуэтки придают дому особый колорит, индивидуальность и наполняют определенной энергетикой.

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк в ретро-образе перепела хит группы "Фантом-2". Звезда опубликовала оригинальный ролик, где в парике и макияже в стиле 90-х спела под мелодию песни "Двоє".