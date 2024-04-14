Продюсер Ясинский объяснил, почему Потап выступает в ночных клубах Германии

Потап переживает трудный период в творчестве

Продюсер Оли Поляковой, музыкальный эксперт Михаил Ясинский рассказал о концертной деятельности Потапа в Германии. В последнее время Потап все чаще выступает за пределами Украины, в частности, недавно он находился в Испании.

На днях Потап выступил в ночном клубе Kingzclub в немецком городе Филлинген-Швеннинген со старым русскоязычным репертуаром. Ясинский в интервью Славе Демину объяснил, что в творчестве Потапа довольно сложный период, в немецких клубах у артиста есть ряд концертов, чтобы заработать деньги.

"Невероятно талантливый автор переживает сложный период в своей карьере, но он не один такой. Потап делает ставку на аудиторию. И вот если он видит, что другой аудитории у него нет, чем та, которая была в этом клубе в Германии, что он должен делать? Создавать продукт для аудитории, которая его просто хейтит без разбора?. Пусть делает то, что считает нужным", — высказался Михаил.

Потап выступает в Германии

Ясинский также спрогнозировал будущее Потапа в украинском шоу-бизнесе.

"Может быть, он вернется как такой персонаж-мэм из прошлой жизни и в то информационное пространство, которое мы сейчас предсказать не можем. Мы даже не можем представить, каким он будет. Что касается его как продюсера, как влиятельного человека в музыкальной сфере — здесь я немного не уверен. Сейчас мы видим, как на рынок вышли люди совсем другого уровня креатива, творчества, музыкального таланта. Скажу честно, ценности другие, а Потап не совпадает с тем, как звучит сегодняшний день и как транслирует этот день молодежь», – объяснил продюсер Поляковой.

Ранее "Телеграф" писал, что Потап за время войны выпустил неоднозначную песню "Волонтер", которую критиковали за оскорбительный текст. Также исполнителя видели с россиянами в Дубае, а в последнее время он активно выступает в пророссийских немецких клубах.