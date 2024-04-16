С седой бородой и молодыми глазами: легендарный Клинт Иствуд неожиданно появился на публике (фото)

Клинт Иствуд в почтенном возрасте демонстрирует бодрость

Недавно публика была поражена внешним видом талантливого актера – Джеки Чана, который является легендой культовых боевиков. А на днях голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому вскоре исполнится 94 года, также появился на публике, вызвав восхищение.

Клинт демонстрирует почитателям своего таланта, что он не позволяет возрасту замедлить его работу. Издание DailyMail пишет, что режиссер был замечен на мероприятии, организованном в городе Кармел-бай-зе-си (штат Калифорния).

Для киноманов Клинт — это, прежде всего, неуязвимый ковбой с пистолетом. На последних кадрах видно, что он седой, с бородкой, но все с такими же яркими молодыми глазами.

93-летний Клинт Иствуд. Скриншот

Напомним, что впервые на киноэкране Клинт появился в 1955 году в эпизодической роли в боевике-фильме ужасов "Месть твари", где его не упомянули даже в титрах. Вскоре он сыграл в вестернах Серджо Леоне и с тех пор его звезда засияла разными гранями. За более чем 60 лет фильмография Иствуда насчитывает десятки фильмов, в которых воплотились самые разные стороны выдающегося кинематографиста и уникальной личности.

Клинт Иствуд – на своей яхте, 1985 год. Фото Getty Images

"Куда залетают только орлы", "Грязный Гарри", "Бегство из Алькатраса", "Птица", "Крошка на миллион долларов", "Флаги наших родителей" — незабываемые фильмы, где он отлично воплотил разных героев с сильным характером.

Ранее "Телеграф" писал о лучших боевиках с новыми героями. "Спецназ: Львица", "Ричер", "Побег", "Джек Райан", "Банши" — фильмы, достойные вашего внимания.