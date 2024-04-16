З сивою бородою та молодими очима: легендарний Клінт Іствуд неочікувано з’явився на публіці (фото)

Клінт Іствуд у поважному віці демонструє бадьорість

Нещодавно публіка була вражена зовнішнім виглядом талановитого актора – Джекі Чана, який є легендою культових боєвиків. А днями голлівудський актор та режисер Клінт Іствуд, якому незабаром виповниться 94 роки, також з’явився на публіці, викликавши захоплення.

Клінт демонструє шанувальникам свого таланту, що він не дозволяє віку сповільнити його роботу. Видання DailyMail пише, що режисер був помічений на виступі у місті Кармел-бай-зе-сі (штат Каліфорнія).

Для кіноманів Клінт — це передусім невразливий ковбой з пістолетом. На останніх фото видно, що він геть сивий, з борідкою, але все з такими ж запальними очима.

93-річний Клінт Іствуд. Скріншот

Нагадаємо, що вперше на кіноекрані Клінт з'явився у 1955 році в епізодичній ролі в бойовику-фільмі жахів "Помста тварі", де його не згадали навіть у титрах. Згодом він зіграв у вестернах Серджо Леоне і відтоді його зірка засяяла різними гранями. За понад 60 років фільмографія Іствуда налічує десятки фільмів, в яких втілилися найрізноманітніші сторони видатного кінематографіста та унікальної особистості.

Клінт Іствуд - на своїй яхті, 1985 рік. Фото Getty Images

"Куди залітають тільки орли", "Брудний Гаррі", "Втеча з Алькатраса", "Птах", "Крихітка на мільйон доларів", "Прапори наших батьків" — чудові фільми за його участі, де він зіграв різних героїв із сильним характером.

Раніше "Телеграф" писав про найкращі бойовики з новими героями. "Спецназ: Левиця", "Річер", "Втеча", "Джек Райан", "Банші" — фільми, варті вашої уваги.