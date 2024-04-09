Джеки Чан удивил нездоровым видом (фото)

Актер более шестидесяти лет выполняет сложные трюки

Не только легендарный Брюс Ли заставил весь мир полюбить единоборства. Гонконгского киноактера, звезду легендарных боевиков Джеки Чана без преувеличения можно назвать героем культовых боевиков, который всегда поражал сложностью трюков.

Недавно Джеки развеял слухи о своих проблемах со здоровьем, которые распространились после того, как он посетил публичное мероприятие. На странице в Instagram артист объяснил, что глубокие морщинки и седая бородка – это все для нового образа.

Актер собирается сыграть в новом фильме старца, потому и вышел на публику в таком образе. "Многие друзья увидели в интернете мои недавние фотографии, и все они были обеспокоены моим здоровьем. Пользуясь случаем, хочу сказать всем: не волнуйтесь! Это только выход на сцену для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы у меня были белые волосы, белая борода и старый вид», – написал Джеки Чан.

70-летний Джеки Чан

Джеки Чан добавил, что уже более шестидесяти лет выполняет сложные трюки. А в этот раз он сыграет гораздо старшего героя. Правда, уточнять информацию о фильме не стал.

«Еще сегодня многие друзья напоминали мне об этом: «Джеки, скоро будет твой 70-й день рождения!» Каждый раз, когда я слышал эту цифру, мое сердце на секунду замирало – неужели мне уже 70 лет? После того как я оправилась от шока, второе, что пришло мне в голову, – это слова моего старшего брата, который однажды сказал: "Возможность состариться – это счастье". Особенно для нас, каскадеров. Мы не знаем, насколько нам повезло, что мы можем состариться", – добавил Чан.

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