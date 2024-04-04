Виталий Козловский показал фото новорожденного сына и рассекретил имя жены (фото)

Певец стал отцом впервые

Виталий Козловский, служащий в Нацгвардии, недавно поделился неожиданной новостью о браке, а спустя некоторое время снял жену в своем новом клипе. Теперь певец поразил радостным известием о рождении сына.

Об этом Виталий поделился в интервью Рамине Эсхакзай, которая когда-то была его девушкой. 39-летний певец стал отцом впервые.

Виталий признался, что они с супругой планировали стать родителями долго, еще до войны. О том, что жена беременна, певец узнал на третьей неделе, когда он был на полигоне. "Я пошел служить, у меня были военные учения, и еще тогда моя девушка, присылающая сообщения, тест, УЗИ, пишет: "Я тебя поздравляю, 5-ю неделю". Я положил телефон в карман, мое сердце вылетало из груди. Я вечером вернусь в палатку, и единственное, что ответил Юле: "Ого". И с этим "ого" не спал всю ночь, и думал, что теперь моя жизнь меняется", — делится певец.

Виталий также впервые показал жену и рассекретил ее имя. Избранницей певца стала Юлия Бакуменко, его пиарщица.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко. Фото: Скриншот с видео

Для сына Виталий выбрал необычное имя – Оскар. "Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях в Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар. Я поющий и воспринимающий человек. Это имя означает "божественный", и мне это впало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а здесь отметил, что это очень хорошее имя", — рассказал новоиспеченный отец.

Фото: скриншот с видео YouTube

Певец также признался, что присутствовал на родах. Виталий поделился, что боялся, однако жена настаивала на этом. "Боялся, что увижу что-то такое, что повлияет на наши сексуальные отношения. Юля настаивала, я скажу, и это будет месседжем всем колеблющимся мужчинам или быть на родах. Я сегодня безмерно люблю жену, и очень благодарен за то, что ей пришлось пройти и прошу простить, что был где-то эгоистическим, горжусь своей женой, что она этому миру подарила такого красивого, доброго и, надеюсь, талантливого мальчика. Мне важно было быть на этих родах и своими глазами увидеть этот процесс", — признается Козловский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Знаменитость вместе с любимой Сьюки Уотерхаус "поймали" папарацци на прогулке с нежно-розовой коляской.