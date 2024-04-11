Виталий Козловский показал редкие кадры с беременной женой (фото)

Юлия подчеркнула, что Виталий – лучший отец и муж

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно стал папой, в последнее время не скрывает жену и показывает фотографии с любимой женщиной в своем фотоблоге. 39-летний артист искренне делится радостными мгновениями своей жизни.

Недавно исполнитель на странице в Instagram разместил архивные кадры, где его жена Юлия Бакуменко находилась на последних месяцах беременности. Пара снялась в красивой фотосессии, чтобы сохранить волшебные моменты беременности на всю жизнь.

Красивая пара. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

Супруги попозировали перед камерой в разных ракурсах. Козловский был одет в классический черный костюм, а Бакуменко надела разные вечерние платья.

Виталий держится за животик жены. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

"Моя! Можно ли уже в таком положении говорить мои?", — красиво обратился к жене Виталий.

Счастливая пара в ожидании малыша. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

Юлия Бакуменко ответила на слова Виталия, отметив, что Козловский – лучший отец и муж.

"Наш самый дорогой муж и папа", — написала Юлия.

Подписчики в восторге от Виталия и Юлии

Подписчикам очень понравилась чувственная фотосессия, они не жалели теплых слов Виталию и Юлие, которые недавно стали счастливыми родителями. Фанаты пожелали им всего самого лучшего.

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