Украинка сняла зажигательный клип "Illusion" британской певицы Dua Lipa (видео)

Липа в клипе эффектно танцует на крыше небоскреба, в воде, а также летает

Британская певица Dua Lipa, поразившая публику на церемонии музыкальной премии BRIT, представила новый зажигательный клип "Illusion". Сняла его известная одесситка – украинская режиссерка Таню Муиньо, которая сотрудничала со многими украинскими и заграничными артистами.

Зажигательное видео на трек "Illusion", которое Dua выложила на странице в Instagram, снимали в Барселоне. В клипе певица выступает в пикантных костюмах, танцует на крыше небоскреба, в воде, а также летает.

"Illusion"

Dua в прекрасной форме. Эффектную картинку в видео обеспечили не только яркие костюмы, но и отличная работа профессиональной команды, работавшей слаженно и красиво. В сети напомнили, что в 2003 году на этой локации клип снимала и Кайли Миноуг на свой хит Slow.

Известно, что сингл "Illusion" попадет в новую пластинку Дуа "Radical Optimism".

Стоит сказать, что с украинской режиссеркой Таню Муиньо сотрудничало немало мировых знаменитостей с известным именем, у нее немало престижных наград и одна из востребованных клипмейкеров. Первой работой Муиньо стал клип 2013 для певца ROZHDEN на песню под названием "Знаешь". А на мировой рынок Муиньо вышла в 2019 году, когда сняла клип на трек Small talk для американской певицы Кэти Перри. Видеоработа набрала более 33 млн просмотров на YouTube.

Также напомним, что британская певица Dua Lipa является обладательницей многих наград, среди которых шесть Brit Awards, три Грэмми, две премии MTV Europe Music Awards, премия MTV Video Music Awards, две премии Billboard Music Awards, премия American Music Awards и два рекорда Гиннеса. Ее хиты "New Rules" и "No Lie" имеют более 1 миллиарда просмотров на YouTube.

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