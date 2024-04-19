MELOVIN признался, что злоупотреблял алкоголем

Константин Бочаров часто устраивал попойки

Певец MELOVIN (Константин Бочаров), которому исполнилось 27 лет, рассказал, что в прошлом имел зависимость от алкоголя, однако ему удалось избавиться от этой вредной привычки. Все поменялось, когда он узнал, что болен сахарным диабетом MODY-типа.

В рамках программы "Хто ти?" с ведущим Сергеем Середой артист рассказал, что лечился от тревожности и принимал "Гидазепам", все это он бездумно сочетал с алкоголем. MELOVIN предупредил, что не следует повторять его ошибок.

MELOVIN имел алкогольную зависимость

"Это был ужас. Однажды я забыл, что выпил "Гидазепам", и приехал на праздник к друзьям. Я никому это не рассказывал. И так получилось, что вскоре я оказался на заправке. Не понимаю, где мои друзья, помню только, что я пью и мне весело… А потом раз — и я на заправке. Постепенно я начал вспоминать, что случилось", – уточнил Константин.

MELOVIN, преодолев зависимость, почувствовал вкус жизни. "У меня были запои. Я почувствовал, что с этим пора завязывать. Это точно тебе не прибавляет здоровья. Мне кажется, жить без алкоголя гораздо интереснее, когда ты помнишь каждый свой момент, каждый день – это класс", – высказался артист.

Ранее "Телеграф" писал, что MELOVIN рассказал о бисексуальности. Он подчеркнул, что не хочу слышать всю жизнь обиды в свой адрес.