MELOVIN зізнався, що зловживав алкоголем

Костянтин Бочаров часто влаштовував пиятики

Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якому виповнилося 27 років, розповів, що у минулому мав залежність від алкоголю, проте наразі йому вдалося позбутися цієї шкідливої звички. Все помінялося, коли він дізнався про цукровий діабет MODY-типу.

В рамках програми "Хто ти?" з ведучим Сергієм Середою артист розповів, що лікувався від тривожності та приймав "Гідазепам", усе це він бездумно поєднував із алкоголем. Він попередив, що не варто повторювати його помилок.

MELOVIN мав алкогольну залежність

"Це був жах. Одного разу я забув, що випив "Гідазепам", і приїхав на свято до друзів. Я нікому це не розповідав. І так вийшло, що згодом я опинився на заправці. Не розумію, де мої друзі, пам'ятаю лише, що я п'ю і мені весело… А потім раз — і я на заправці. Поступово я почав згадувати, що трапилося. На якусь мить мені здалося, що я в Одесі, а не в Броварах. Це абсолютно реальна історія", — уточнив Костянтин.

MELOVIN, подолавши залежність, відчув смак життя. "У мене були запої. Я відчув, що з цим пора зав’язувати. Це точно тобі не додає здоров’я. Мені здається, жити без алкоголю набагато цікавіше, коли ти пам’ятаєш кожен свій момент, кожен день – це клас", — висловився артист.

Раніше "Телеграф" писав, що MELOVIN розповів про бісексуальність. Він наголосив, що не хочу чути все життя образи на свою адресу.