Тяжелобольная Селин Дион снялась для модного глянца (фото)

Селин охотно позировала перед камерой в необычных образах

Тяжелобольная канадская певица Селин Дион, сорвавшая овации на "Грэмми", приняла участие в гламурной фотосессии для Vogue. Знаменитость украсила майскую обложку французского журнала в откровенных образах.

На странице Vogue France в Instagram обнародовали фотосессию. 56-летняя Селин на одном из кадров позировала в необычном пышном розовом платье.

Селин Дион обнажила хрупкие руки и плечи, а массивные золотые украшения дополнили образ.

Селин Дион в необычном образе. Фото instagram.com/voguefrance

На другой фотографии артистка танцевала, прикрывая грудь рукой. Она была одета в широкую расстегнутую рубашку, черные колготки и белые коротенькие шорты.

Откровенный образ Селин. Фото instagram.com/voguefrance

Добавим, что синдром мышечной скованности встречается у одного-двух человек на миллион и считается неизлечимым. Селин Дион сотрудничает с исследователями и пытается облегчить симптомы тяжелой болезни.

"Я не победила болезнь, она все еще внутри меня и всегда будет. Я надеюсь, что произойдет чудо, мы найдем способ вылечить ее с помощью научных исследований, но пока мне приходится учиться жить с ней. Вот такая я, теперь с синдромом скованности. Пять дней в неделю я прохожу спортивную, физическую и вокальную терапию", — поделилась подробностями Селин.

Дион подчеркнула, что настроена на длительную борьбу, но пока не может сказать, выйдет ли еще когда-нибудь на сцену.

Ранее "Телеграф" писал, что Шеннен Догерти рассказала, что рак прогрессирует. Знаменитость планирует приступить к клиническим испытаниям новых методов лечения рака.