Важкохвора Селін Діон знялася для модного глянцю (фото)

Селін охоче позувала перед камерою у незвичайних образах

Важкохвора канадська співачка Селін Діон, яка зірвала овації на "Греммі", взяла участь у гламурній фотосесії для Vogue. Знаменитість прикрасила травневу обкладинку французького журналу у відвертих образах.

На сторінці Vogue France в Instagram оприлюднили фотосесію. 56-річна Селін на одному з кадрів позувала в незвичайній пишній рожевій сукні.

Селін Діон оголила тендітні руки та плечі, а масивні золоті прикраси доповнили образ.

Селін Діон у незвичайному образі. Фото instagram.com/voguefrance

На іншій світлині артистка танцювала, прикриваючи груди рукою. Вона була одягнена в широку розстібнуту сорочку, чорні колготи та білі коротенькі шорти.

Відвертий образ Селін. Фото instagram.com/voguefrance

Додамо, що синдром м'язової скутості зустрічається у одного-двох людей на мільйон і вважається наразі невиліковним. Селін Діон співпрацює з дослідниками та намагається полегшити симптоми важкої хвороби.

"Я не перемогла хворобу, вона все ще всередині мене і завжди буде. Я сподіваюся, що станеться диво, ми знайдемо спосіб вилікувати її за допомогою наукових досліджень, але поки що мені доводиться вчитися жити з нею. Ось така я, тепер із синдромом скутості. П'ять днів на тиждень я проходжу спортивну, фізичну та вокальну терапію. Я працюю над пальцями ніг, колінами, литками, пальцями, співом, голосом", – розповіла виконавиця.

Діон підкреслила, що налаштована на тривалу боротьбу, але поки не може сказати, чи вийде ще колись на сцену.

Раніше "Телеграф" писав, що Шеннен Догерті розповіла, що рак прогресує. Знаменитість планує розпочати клінічні випробування нових методів лікування раку.