Удалившая грудь актриса Оливия Манн сверкнула сосками в ярком весеннем платье (фото)

После операции 43-летней звезде "Людей X" пришлось делать реконструкцию груди

Американская актриса, модель и телеведущая Оливия Манн с боевым духом преодолевает свое заболевание. 43-летняя звезда "Людей Х" перенесла двойную мастэктомию после установки врачами диагноза — рак груди.

В понедельник, 22 апреля, знаменитость подловили папарацци на Манхэттене в Нью-Йорке. Для прогулки в солнечную погоду Оливия надела по-весеннему ослепительное оранжево-белое платье.

Дополнили очаровательный лук Оливии ламинированные позолоченные босоножки на высоком каблуке и золотое кольцо на правой руке. В руках актриса держала баночку газировки.

Фото: Getty Images

Отметим, что Манн была без бюстгальтера и засветила в платье соски. В недавнем интервью для People звезда рассказала, что после удаления груди она решила воспользоваться услугой немедленной реконструктивной хирургии. Она помогла ей чувствовать себя более комфортно со своим телом.

Чтобы снизить риск возвращения рака, в ноябре 2023 года звезда начала гормональную терапию, в результате чего у нее наступила медикаментозная менопауза. Манн сказала, что, несмотря на физически и эмоционально трудные аспекты выздоровления, она чувствует "чрезвычайную благодарность" за то, что у нее нет рака.

Фото: Getty Images

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