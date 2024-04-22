"Рак вернулся": известной украинской ведущей диагностировали онкологию

Через 12 лет болезнь снова заявила о себе

Рак поражает всех людей независимо от возраста и статуса. Только недавно мир поразила новость об онкологии у английской принцессы Кейт Миддлтон, и вот стало известно, что украинская журналистка, ведущая телеканала "Прямой" Наталья Фицыч тоже начала лечение от серьезного недуга.

46-летняя Фицыч сообщила об этом на своей странице в Facebook. Наталья поделилась с подписчиками, что болезнь могли спровоцировать "война и те беды", которые обрушились на женщину за последние годы.

"У меня онкология, найдена в начале, к счастью. Война и те беды, которые свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся. 12 лет назад он тоже был на начальной стадии. Недавно меня уже даже сняли с учета, и я выдохнула с облегчением, а зря. Опухоли обнаружили пару недель назад. Их удалили, но, как впоследствии оказалось, не полностью", — написала детали тележурналистка.

Наталья Фицыч призвала украинцев не пренебрегать своим здоровьем: делать чек-апы, сдавать хоть базовые анализы, проверять состояние хронических болезней. Она отметила, что война и тревоги всем дают о себе знать, поэтому лучше выявить проблемы на началах.

"Я буду бороться, как борется сейчас вся страна. Ведь рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы. А фото (ниже) именно с тех первых недель полномасштабной войны. Тогда я чувствовала себя такой же растерянной перед неизвестным будущим, но исполненной намерения бороться", — подытожила ведущая.

Кто такая Наталья Фицыч

Уроженка Черновицкой области, родилась в 1977 году. Начиная свою карьеру, она сотрудничала с такими телеканалами, как "Интер" и "1+1", а сейчас работает на канале "Прямой".

Фицыч замужем за политиком и журналистом Владимиром Арьевым, и у них есть взрослая дочь Ярина, которая является депутатом Киевского городского совета.

Фицыч с мужем Владимиром Арьевым. Фото: www.facebook.com/fitsychn

Телеведущая с дочерью Яриной. Фото: www.facebook.com/fitsychn

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