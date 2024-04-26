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Оля Цыбульская внезапно попала в ДТП и показала последствия (фото)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Оля Цыбульская сделала аварию в Киеве
Оля Цыбульская сделала аварию в Киеве. Фото Инстаграм Оли Цибульской

Со знаменитостью случилась неприятная ситуация

Украинская певица Оля Цыбульская, которая выпускала необычную романтическую песню, испугала подписчиков фото частично разбитой машины. Хотя артистка уже много лет управляет автомобилем, звезда попала в дорожно-транспортное происшествие.

В своем инстаграмме певица обнародовала фотографию, на которой видно ее разбитую машину. Она поделилась, что въехала в металлический парковочный столбик. А все потому, что авто — высокое и она просто не увидела этого дорожного элемента. Оля призналась, что такая ситуация с ней происходит уже не впервые.

Поврежденный автомобиль Оли Цыбульской

В то же время, Оля полностью понимает, что она виновата в этой ситуации. Однако звезду взволновали даже не столько повреждения авто, как безразличие людей. По словам Цыбульской, уже второй раз другие люди видели, что она едет прямо в столбик, но ничего ей не сказали.

"Это уже второй раз такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот металлический парковочный столбик. Первый раз была ситуация, когда уборщица из окна сказала: "Я смотрела и мне было интересно: наедете вы или нет. А второй раз — был мужчина, который стоял и курил на лестнице у дома. И он видел, что я еду прямо на эту деталь, и я ее не замечаю и не крикнул мне", — рассказала певица.

Исполнительница также поделилась, что из-за этой ситуации опоздала на студию. Также она призвала людей не быть безразличными друг к другу и помогать. Особенно в такое тяжелое время, как сейчас.

Ранее "Телеграф" писал о кардинальном перевоплощении Оли Цыбульской. В этом ей помог звездный визажист Егор Андрюшин. Певица выглядела потрясающе.

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#ДТП #Оля Цибульская