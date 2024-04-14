Лилия Ребрик восхитила кадрами со своими тремя дочерьми (фото)

Знаменитость отдыхала с детьми во дворе загородного дома

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая после рождения третьего ребенка обновила имидж, порадовала кадрами со своими заметно подросшими дочерьми. Знаменитость отдыхала со своими девченками во дворе.

Лилия на странице в Instagram показала, как вместе с детьми отдыхает в загородном доме под Киевом. Ведущая была во дворе с самой маленькой дочкой Аделиной, возле которых крутилась собачка.

Пес возле коляски. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

"Классная у Адель нянька. Реально, Дикси постоянно возле коляски. Оберегает Аделькин сон", — объяснила Лилия.

Лилия отдыхает с дочерью. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

Лилия с детьми. Фото instagram.com/liliia.rebrik/

На других кадрах были старшие дочери – пятилетняя Полина, которая кушала мороженое, и одиннадцатилетняя Диана. Девченки заметно подросли. Ребрик сделала с детьми селфи и поделилась фотографиями с поклонниками.

Подписчики поддержали телеведущую, выразив немало комплиментов красивой семье. Добавим, что знаменитость после рождения дочери Аделины не стала долго находиться в декрете и уже через три недели после родов вышла на работу.

Напомним, что дочь Лилии Ребрик Адель родилась 15 марта 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.