Экс-командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар", ветеран войны Евгений Дикий о том, к чему следует готовиться Украине, чтобы в 2024 году получить преимущество в войне

ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ

Второй день третьего года великой войны. Ну что, уже все вчера вспомнили кто где был "в этот же день два года назад", прошлись по воспоминаниям, отемоционировали? Можем уже по-взрослому говорить о том, где мы сейчас, и что нам светит впереди?

Итак, два года назад две страны вступили в эту войну все равно неподготовленными.

Одна – потому что вопреки всем предупреждениям и здравому смыслу не верила в войну, но вместо войны планировала жарить шашлыки на майских.

Вторая – потому что планировала не войну, а "специальную военную операцию", и вопреки здравому смыслу не ожидала от нас сопротивления.

Обе страны заплатили свою цену за неготовность.

Наша страна заплатила ее человеческими жизнями, притом жизнями лучших из нас – тех, кто в первые дни вторжения штурмовал военкоматы, хватал оружие повсюду, где мог, и с калашами в руках шел останавливать бронированную орду.

Орду встретил тотальное народное сопротивление, которое частично (да, только частично – потому что Украина это не только столица, но также Мариуполь, Мелитополь, Херсон…) смогло компенсировать преступную безответственность вождей и нашу неготовность.

Россия свою цену заплатила также жизнями ее лучших кадровых военных, того скелета армии, который теперь нуждается в восстановлении на протяжении поколения. Заплатила международной изоляцией и полной "нерукоспособностью" в цивилизованном мире. Заплатила санкциями, которые не дали мгновенного эффекта, но на самом деле уже запустили длительные необратимые процессы, которые российская экономика не способна нормально пережить. В конце концов заплатила огромными запасами техники, оружия и БК, которые их промышленность не способна восстановить, разве что за десятилетие (и то не факт).

Спецоперация с треском провалилась и началась большая война. И по мере ее развертывания обе стороны стали меняться.

Россияне стали нас уважать, признали действительно серьезным врагом. И начали воевать против нас, как против серьезного врага.

Ордынские вожди определили эту войну для себя как экзистенциальную, где "господин или пропал". Или они победят нас и пройдут парадом по Крещатику, тогда победа все спишет, а победителей никто не будет судить. Или мы победим их, и тогда на России начнется смута, из которой кремлевским вождям лучшим выходом будет показаться прокурорам в Гаагу. Впрочем, в российских реалиях дожить до Гааги не так просто, Пригожин тому свидетель.

Так же как и положено в войне, ставкой в которой выживание, российский режим вообще исключил такое понятие как "приемлемая или неприемлемая цена", и готов использовать все имеющиеся ресурсы, вплоть до последнего солдата, снаряда или доллара.

Россия косо-криво, через задницу, но смогла провести наибольшую мобилизацию со времен Второй мировой войны и досыпать на фронт полмиллиона мобиков одной волной, а дал и в течение года уже спокойно, без эксцессов набрать еще столько же.

Полмиллиона мобиков и мобилизованные строительные компании выкопали "линию Суровикина" и ценой больших потерь, но смогли в течение года выдержать наше наступление на эту линию. А когда мы выдохлись – перешли к контрнаступлению по всему фронту. Так как они умеют – тупыми мясными штурмами, с огромными неоправданными потерями, но в итоге они снова продвигаются.

Между тем, промышленность Мордора переведена на военные рельсы, 40% всего немаленького бюджета России идет на войну, военные заводы работают в три смены 24/7.

Правда, это все равно даже не компенсирует тех потерь, которые в это время наносят орде наши защитники и защитницы, и разница между "дебетом и кредитом" ежемесячно растет, а в "бездонных запасах" уже все сильнее просвечивает днище (кому интересно, я подробно с цифрами разбирал это в сообщениях конца 2023 года, с тех пор ничего не изменилось).

Но на год-два войны этих запасов производства еще точно хватит, возможно даже на три (хотя точно не на десять-двадцать-тридцать и даже не на пять).

Но хватит ли нас?

Я сейчас не о ресурсах, вот их как раз у нас со временем преимущественно увеличивается, а не уменьшается. Чего, к сожалению, не скажешь о свободе к борьбе.

Похоже, что победы первого года войны сыграли с нами очень плохую и опасную шутку.

Мы почему-то решили, что главное уже позади, что однажды мы один раз сорвали "СВО", а потом под Харьковом и Херсоном начали побеждать в полноценной войне, так что все необходимое уже сделано, и дальше следует просто дождаться победы. "Ваш абонент разговаривает, и пока он разговаривает, Победа приближается!" (с) Киевстар…

Единственная нация, объединенная в порыве тотального сопротивления орде, нация, где каждый жил этой войной, и если сам не брал в руки оружие, то делал все возможное, чтобы помочь братьям и сестрам с оружием, осталась в 2022 году.

Мы поделились на армию, которая с каждым днем войны все лучше и лучше выполняет свою тяжелую боевую работу, но в то же время стачивается в процессе этой работы, и сытый спокойный тыл, который выстроил в условиях войны максимально возможный комфорт, и не готов хоть немного этим комфортом уступить .

А еще мы почему-то решили, что эту войну должны довоивать до победы ушедшие воевать в самом начале вторжения.

Мы придумали удобную мантру "верую в ВСУ", как будто "ВСУ" – это не миллион мобиков, вчерашних таких же гражданских как мы с вами, а какая-то прибывшая из космоса армия суперлюдей. Нам достаточно "верить" в эту суперармию, все остальное она сделает сама.

Целый год мы даже не упоминали слово "мобилизация", разве что в контексте приколов о российских "чмонях" – хотя с осени 2022 года, когда на России начался мобилизец, было очевидно как дважды два четыре, что нам придется выставить на фронт сопоставимое количество бойцов, а это означает большую мобилизацию.

Мы повторили наш горький опыт "жарки шашлыков", целый год вели себя как в старой шутке о беременности — "я думала, она сама рассосется". Не рассосалось.

К концу 2023 года стало понятно, что так не работает. Мы наконец-то признали, что на фронте не хватает людей, потому что во-первых, их все время было значительно меньше врагов, а во-вторых они не вечны, они выбывают как боевые и небоевые потери, теряют здоровье и т.д.

Мы признали это, и… ничего не делаем, чтобы это изменить.

Однако несколько месяцев пустых дебатов вокруг мобилизации осветили все те общественные болезни, которые удавалось не замечать на фоне начальных побед ВСУ.

Это абсолютная инфантильность значительной, если не подавляющей части общества, тупое нежелание видеть связь между правами и обязанностями. "Это государство ничего мне не дало, я никому ничего не обязан, зато у меня есть конституционные права бла-бла-бла" – этот хор голосов подонков звучит не маргинальным писком, а мейнстримным ревом возмущенной тыловой толпы. И в этом хоре сплетаются "мудрые" советы адвокатов, "размышления" журналистов, "предвыборные лозунги" политиков, и, конечно, хорошо знакомые нам, и до сих пор почему-то не заткнутые спецслужбами, голоса российской агентуры.

С каждого утюга, включая высочайшие, звучит глупое лишенное смысла словосочетание "справедливая мобилизация". При этом под "справедливостью" почему-то подразумевается максимальная защита прав правонарушителей – уклоняющихся, а справедливость в отношении тех, кто уже два года нас защищает, "выносится за скобки".

Инфантильность социума должна быть компенсирована взрослостью и ответственностью власти. Вместо этого мы уже несколько месяцев видим жалкий танец голой задницей на двух стульях — "как бы и войну не проиграть, и голоса ухилянтов не потерять?..". В этом отвратительном танце слились в экстазе все ветви гражданской власти и властные и оппозиционные фракции. Все они так боятся потерять рейтинги, что, кажется, не замечают, как мы шаг за шагом теряем страну.

Кабмин не способен банально отменить свое глупое постановление, принятое перед войной (!) осенью 2021-го, согласно которому ТЦК не имеет права проверять документы за пределами блок-постов. Да, это не о законе, это всего лишь постановление КМ – но его отмена будет "непопулярной", поэтому военкомов до сих пор можно посылать на все заставки.

Так называемый "законопроект о мобилизации", который на самом деле им не является (кому интересно – смотрите чуть раньше мой подробный разбор документа), потому что вообще не усиливает ответственность уклоняющихся, никак не может пройти Совет, к нему предложено 4 тысячи (!) правок – и все они лишь об ослаблении и "защите прав" правонарушителей.

А другой законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный и Админ Кодексов, вообще не выносится даже на первое чтение.

Вечно сидеть на двух стульях не получится.

Нынешний год станет переломным в долгой войне на выносливость.

Скорее всего ни одна из сторон в этом году не сможет решающей победы, но в какой-то момент станет понятно, что маятник больше не качается поочередно с одной стороны на другую и обратно. Вместо колебаний маятника возникнет камнепад, который, возможно, будет катиться неторопливо, но неустанно, и в четко определенном направлении – к победе. Либо нашей, либо над нами.

Вопреки Трампу, похоже, что снаряды к нам все-таки поедут, и одна из ключевых проблем фронта будет решена в пределах месяца – двух.

За это время россияне выдохнутся после месяцев мясных штурмов, и для нас откроется окно возможностей.

Откроется очередной, возможно последний шанс переломить ход войны в нашу пользу. Но будет ли кому воспользоваться этой возможностью?

Окно возможностей не будет вечным. После так называемых "выборов" ничто не помешает россиянам повторить массовую мобилизацию осени 2022-го, и где-то к концу лета к нам снова припрутся полмиллиона свежих "чмонь".

К тому времени мы могли бы уже настолько изменить ход войны, что даже указанное пополнение орду не спасло бы – но для этого у нас такое же полумиллионное пополнение должно появиться раньше их.

Оно должно формироваться уже, но вместо него под руководством российской агентуры формируется тотальное сопротивление мобилизации, а гражданские власти (в широком смысле – к сожалению, оппозиция ведут себя не лучше) демонстрируют инфантильность, популизм и импотентность, несовместимые с выживанием страны в большой войне.

Наши защитники и защитницы сделали свой выбор, теперь они просто делают свою тяжелую работу – воюют войну. Армии нечего добавить к этому, она и так выкладываются на максимуме. Выбор за нами, украинским тылом, гражданской частью общества. И очень похоже, что мы делаем ошибочный выбор.

Это касается и главного вопроса – мобилизации людей, и второго по значению – мобилизации экономики и финансов.

Мы до сих пор укладываем тротуары плиточкой, финансируем новые клумбочки с цветочками, упорядочиваем парки (например, в Краматорске – это не тупая шутка, это статья расходов тамошнего бюджета – 2024), предусматриваем в бюджете столицы 1% (прописью: один процент) расходов на оборону, зато строим стеклянный мостик в парке "Наталка", и даже что-то там говорим о метро на Троещину…

Нам понадобилось разбиться о "линию Суровикина", чтобы на десятом году войны понять важность фортификации. Мы вроде бы начали окапываться, но…

Но поскольку копают гражданские строительные компании, делают они это только там, где пока совсем спокойно, а не там где хотя бы иногда "прилетает". Таким образом, заранее подготовленные вторая и третья линии обороны ждут наших защитников только очень далеко за действующей линией фронта, на "нуле" же приходится окопаться как все это время – лопатами, силами тех же людей, которые одновременно должны отражать вражеские атаки.

Впрочем, не факт, что и в глубоком тылу наши "линии Суровикина" станут реальностью, а не повторят судьбу пресловутой "стены Яценюка". Ведь их будут не просто гражданские компании за гражданские бюджеты – их строят по законам мирного времени, через тендеры на "Прозорро", со всеми вытекающими из этого задержками и бюрократическими процедурами, со срывами сроков, многократными переносами конкурсов и т.д.

Если бы наши грантожеры – антикоры в свое время смогли "впарить" "Прозорро" россиянам, они были бы героями войны: ведь тогда орда никогда бы не построила "линию Суровикина", и наше наступление прошлого года было бы триумфальной прогулкой на "Леопрадах" за кофе до Ялты… К сожалению, грантожеры умеют вредить только одной стране, своей собственной, так что линии обороны не будет не у орды, а у нас.

Итак, подытожим.

Из хорошего: несмотря на глупое "головокружение от успехов" первого года войны и практически упущенный украинским тылом второй год, сверхусилия наших защитников дали свои результаты.

Ничего непоправимого еще не произошло, вражеская армия в далеко не лучшем состоянии, враждебные ресурсы не безграничны.

Мы до сих пор имеем шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу и сделать нашу победу пусть и не скорой, но неизбежной.

Из плохого: армия сама по себе, без радикального изменения ситуации в тылу, вряд ли сможет дальше творить чудеса вопреки всему.

Украинский тыл стоит перед выбором: или радикально изменить свое отношение к войне, ментально вернуться в первый год войны, обеспечить армии большое пополнение людьми, а экономику мобилизовать на военные задачи – или признать, что мы готовы проиграть войну, то есть готовы к российской оккупации (ведь никаких промежуточных вариантов и компромиссов нам орда не будет предлагать, пора оставить подобные иллюзии).

То, что я наблюдаю последние месяцы, как от гражданских властей, так и среди "простых граждан", гораздо более похоже на второй вариант. Однако опять же – опомниться еще не поздно.

Думаю, точка бифуркации, когда наш с вами выбор станет окончательным и необратимым, очень скоро.

Делаем то, что можем и будет то, что будет. Слава Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что текущий 2024 год будет очень тяжелым и, возможно, станет решающим для Украины. Уже сейчас наша страна оказалась перед угрозой такого же масштаба, как это было в начале полномасштабной войны, но уже в совсем других условиях.