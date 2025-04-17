Более 20% украинцев готовы покинуть страну: какие реальные причины
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Аналитики назвали 5 главных причин потенциального выезда граждан из Украины
Потенциальная новая волна миграции из Украины не вызвана незначительными изменениями на фронте или кратковременными отключениями света. Она возможна только в случае более серьезных потрясений, таких как масштабные обстрелы или резкое продвижение врага.
Об этом сообщила заместитель директора Института поведенческих исследований American University Kyiv Наталья Заика. Проведенное в начале 2025 года исследование показало, что украинцы адаптировались к нынешним условиям в стране. Даже длительные блэкауты или обострение боевых действий не стали решающими факторами для принятия решения о выезде.
"Лишь резкое изменение на фронте, его продвижение или очень значительное усиление обстрелов, что приведет, например к долгим 12-часовым блекаутам, существенным разрушениям, увеличит долю выезжающих людей. Еще в прошлом году возникло ощущение, что произошла определенная адаптация к реальности", — сказала Заика.
Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в январе 2025 года, показал, что 21% украинцев готовы уехать за границу, если будут отменены ограничения на выезд мужчин. Еще 9% — колеблются в своих намерениях, в то время как 70% респондентов заявили, что не хотят покидать Украину.
Почему могут уезжать
Среди основных причин для потенциальной эмиграции украинцы называли:
- отсутствие перспектив личного развития (30,5%);
- угрозу жизни из-за боевых действий (29%);
- недостаточную социальную поддержку со стороны государства (29%);
- желание воссоединиться с семьей (26%);
- необходимость эвакуировать близких, нуждающихся в опеке (23%).
Ранее "Телеграф" сообщал, почему украинские мужчины уезжают за границу и как происходит выезд.