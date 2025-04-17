Более 20% украинцев готовы покинуть страну: какие реальные причины

Аналитики назвали 5 главных причин потенциального выезда граждан из Украины

Потенциальная новая волна миграции из Украины не вызвана незначительными изменениями на фронте или кратковременными отключениями света. Она возможна только в случае более серьезных потрясений, таких как масштабные обстрелы или резкое продвижение врага.

Об этом сообщила заместитель директора Института поведенческих исследований American University Kyiv Наталья Заика. Проведенное в начале 2025 года исследование показало, что украинцы адаптировались к нынешним условиям в стране. Даже длительные блэкауты или обострение боевых действий не стали решающими факторами для принятия решения о выезде.

"Лишь резкое изменение на фронте, его продвижение или очень значительное усиление обстрелов, что приведет, например к долгим 12-часовым блекаутам, существенным разрушениям, увеличит долю выезжающих людей. Еще в прошлом году возникло ощущение, что произошла определенная адаптация к реальности", — сказала Заика.

Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в январе 2025 года, показал, что 21% украинцев готовы уехать за границу, если будут отменены ограничения на выезд мужчин. Еще 9% — колеблются в своих намерениях, в то время как 70% респондентов заявили, что не хотят покидать Украину.

Почему могут уезжать

Среди основных причин для потенциальной эмиграции украинцы называли:

отсутствие перспектив личного развития (30,5%);

угрозу жизни из-за боевых действий (29%);

недостаточную социальную поддержку со стороны государства (29%);

желание воссоединиться с семьей (26%);

необходимость эвакуировать близких, нуждающихся в опеке (23%).

Ранее "Телеграф" сообщал, почему украинские мужчины уезжают за границу и как происходит выезд.