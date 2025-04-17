Памятник в форме скифской бабы: как выглядит могила писателя Дмитрия Капранова

Недавно писателю установили памятник

Дмитрий Капранов был известным украинским писателем, публицистом, общественным деятелем и блоггером. Он работал вместе со своим братом-близнецом Виталием. В апреле 2024 года Дмитрий внезапно умер, когда ему было 56.

"Телеграф" расскажет о деятельности Капрановых, а также где похоронили Дмитрия и как выглядит его могила.

Что известно о братьях Капрановых

Капрановы родились в 1967 году в Дубоссарах, расположенном на территории современной Молдовы. Некоторое время жили в Очакове Николаевской области. Впоследствии женились на сестрах-близнецах и переехали в Москву. Некоторое время занимались винодельческим и фармацевтическим бизнесом.

В 90-х Капрановы присоединялись к украинскому диаспорному движению в Москве. Тогда они издавали украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". В течение 10 лет братья работали над своей первой книгой "Кобзарь 2000". Капрановы выдали ее уже в Украине, куда решили вернуться, потому что не видели для себя перспектив за границей.

Дмитрий Капранов издал с братом книгу "Кобзарь 2000", фото из сети

В 1999 году Капрановы при участии партнеров устроили первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай". Через год открыли издательство "Зеленый пес". Среди популярных книг братьев — романы "Размер имеет значение", "Приворотное зелье", "Дневник моей секретарши", книга для детей "Звездный дядя", сборник статей "Закон Братьев Капрановых".

Капрановы стали кураторами культурной программы ярмарки "МЭДВИН: Книжный мир", начали первый Всеукраинский конкурс двойников Тараса Шевченко. Также они вели некоторое время тележурнал социальных расследований "Брат за брата" на телеканале ZIK. После назначения креативным продюсером Наташи Влащенко, раскритиковали это решение. Вскоре программу закрыли.

Дмитрий Капранов вместе с братом вел программу "Брат за брата", фото "Радио Свобода"

В 2019 году братья основали свой YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", основной акцент которого сделан на историю Украины. Он стал одним из самых популярных в Украине на историческую тематику.

Капрановы основали свой YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", фото из сети

В 2022 году братья стали на защиту Украины от россиян, присоединившись к полку "Азов". Впоследствии вернулись к гражданской жизни и продолжили вести свой YouTube-канал об истории.

Могила Дмитрия Капранова

Дмитрий умер в апреле 2024 года от разрыва аорты. Ему было 56 лет. Писателя отпевали в Михайловском соборе в Киеве. К первой годовщине со дня смерти на могиле Дмитрия появился памятник. Его создал брат-близнец Капранова – Виталий. С дизайном также помогала его дочь, которая является профессиональной художницей.

Поскольку братья некоторое время жили на Николаевщине, брат Капранова воспроизвел статую скифской бабы с казацким лицом. Она также символизирует юг Украины. Также на мемориале можно увидеть отчеканены лица Капрановых в профиль, кобзу, книгу, меч и восьмиугольную звезду. Последняя — означает принадлежность к украинской культуре.

Могила Дмитрия Капранова, фото с фейсбук-страницы Виталия Капранова

"Первое — это скифская баба как символ, основной абрис — казацкое лицо. Дальше — кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга — как основной носитель портрета. Меч — копия со скифских рисунков. Ну, и восьмиугольная звезда — как символ принадлежности к украинской культуре", — рассказал Виталий.

"Телеграф" рассказывал, где похоронен нардеп "Народного фронта" Дмитрий Тимчук. Он умер при загадочных обстоятельствах в 2019 году.