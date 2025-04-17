Безвкусица за миллионы долларов: как выглядит особняк беглого экс-генпрокурора Пшонки под Киевом

Дом Пшонки был разграблен и находился в плачевном состоянии

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка, который в 2014 году бежал из страны и бросил жену ради светской львицы, жил под Киевом в трехэтажном особняке. Внутри дома было много предметов "роскоши", но интерьер поражал своей безвкусицей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк беглого экс-генпрокурора Виктора Пшонки. В мае 2024 года его дом был выставлен на продажу.

Как выглядит особняк Виктора Пшонки под Киевом

В 2014 году после того, как был повален режим Виктора Януковича, из Украины начали убегать многие представители власти и коррупционеры. В их числе оказался и бывший генпрокурор Виктор Пшонка.

После бегства чиновника, общественность удивили его "богатые" апартаменты. Трехэтажный "замок" Пшонки расположен в селе Гореничи в Бучанском районе Киевской области.

Как выглядит особняк Виктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Площадь территории составляет 511 квадратных метров, на ней находится дом для гостей и охраны, а также есть бассейн, собственное озеро и зона для отдыха. Красота возле дома создавалась ландшафтными дизайнерами.

Виктор Пшонка жил в трехэтажном доме, Фото: flatfy.ua

А вот глядя на фотографии интерьера создается впечатление, что туда руки дизайнеров не дошли. Несмотря на то, что все было оформлено "дорого-богато", и такой стиль украинцы прозвали "пшонка-стайл", выглядит это совершенно безвкусно.

Безвкусный интерьер в доме Пшонки, вФото: flatfy.ua

Как выглядит внутри особняк Виктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Интерьер Пшонке обошелся в 15 миллионов долларов, Фото: flatfy.ua

Мебель в каждой комнате обтянута бархатом, все диваны с золотой обивкой, везде ковры, а с потолков свисают длинные люстры. Также в особняке обнаружили большое количество картин, в частности, где Пшонка изображен в образе Цезаря, а его супруга Ольга — в образе императрицы Екатерины.

Виктор Пшонка в образе Цезаря

Ольна Пшонка в образе императрицы

Были в доме и статуи львов, оружие, даже мощи святых и другие предметы "роскоши". И все это, как сообщали СМИ, стоило Пшонке более 15 миллионов долларов.

Особняк Пшонки выставлен на продажу, Фото: flatfy.ua

Правда после бегства генпрокурора, его дом разворовали, из имения вынесли некоторую мебель, даже сняли розетки и плитку. Но затем апартаменты привели в порядок и вернули им блеск прежней "роскоши". А в мае 2024 года стало известно, что особняк пытаются продать.

"Роскошные" аппартаменты Виктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Недвижимость оценили в 460 тысяч долларов. На данный момент объявление актуально, но цена выросла до 520 тысяч долларов. В тексте указано, что это изысканный дом с удачной планировкой, а ремонт сделан из качественных дорогих материалов.

На территории особняка есть собственное озеро

В особняке есть гостиная с авторским камином, столовая зона, кухня, несколько спальных комнат, на каждом этаже есть ванная комната и с/у, мраморная лестница и бронированная входная дверь.

В доме Пшонки три ванных комнаты, Фото: flatfy.ua

Согласно последней информации, Виктор Пшонка проживает на территории России. В 2023 году, как писал Bloomberg, бывший генпрокурор выиграл суд Европейского Союза по его включению в список блока военных санкций.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит сын Виктора Пшонки, которого крестил Янукович. Он похож на своего отца-беглеца.