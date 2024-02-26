"Решающий момент в истории": лидер демократов в Сенате пообещал, что США не бросят Украину

Глава демократов в Сенате отметил, что помощь Украине нужно увеличивать

Соединенные Штаты Америки не бросят Украину и продолжат оказывать ей военную и финансовую помощь. Более того, эту помощь нужно увеличить, поскольку 2024 год является "решающим моментом в истории мира", а победа России в Украине будет разрушительной по последствиям для цивилизованного мира и в первую очередь для США.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает CNN. Он отметил, что во время визита в Украину пообещал украинским властям, что США не оставят их без помощи.

Кроме того, Шумер заявил о том, что помощь Украине нужно увеличивать. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах и тяжелом и дальнобойном оружии для разрушения российских сетей поставок и укреплений, а также о зенитных вооружениях для противодействия российскому воздушному терроризму.

Шумер привел пример, когда украинский оператор БПЛА рассказал ему фронтовой случай: беспилотник нашел российские подразделения и передал координаты. Но россиян не обстреляли и не уничтожили, поскольку у украинской артиллерии не было боеприпасов.

"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на длительный срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд евро Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.