В центре Киева полиция оштрафовала известного художника: что произошло
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Штраф водитель оплатил на месте
Вечером 17 апреля СМИ сообщили, что на бульваре Леси Украинки полиция остановила известного блогера и художника Сергея Пояркова. Названой причиной было превышение скорости.
"Телеграф" связался с Сергеем Поярковым и лично узнал у него, что произошло на самом деле. Он рассказал нашему изданию, что он действительно превысил скорость на своем трехколесном автомобиле Polaris Slingshot и заплатил штраф в размере 300 гривен.
Поскольку в СМИ заявляли, что якобы Поярков "нагло общался с полицейскими и кому-то звонил", наш корреспондент уточнил у художника этот момент. Тот ответил следующее:
— Нет, ложь полная. Я на месте оплатил штраф очень быстро. Ребята, кстати, молодцы, они мгновенно все сделали. Мы классно пообщались, поговорили об автомобиле. Ложь полная. Я никогда с полицейскими не ругаюсь, они выполняют свою работу, а смысл?
Кроме того, собеседник рассказал нам, откуда у него появился такой автомобиль. По словам Пояркова, он ездит на оригинальном трехколесном спорткаре Polaris Slingshot.
Штраф художник оплатил на месте через терминал.
— Пока один выписывал, второй пошел за терминалом. Очень быстро. Предложили на месте. Я картой оплатил. Парни вели себя настолько вежливо, что мне кажется, у нас — Европа.
К слову, проводить проверку с помощью драгера ему не предлагали.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что голый мужчина забросал фекалиями полицейских в Коломые. Это происшествие попало на видео.