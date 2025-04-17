Путин раздал медальки: досталось даже российскому раввину

Все поддерживают режим Кремля

Глава России Владимир Путин наградил нескольких человек за особые заслуги и не только. В список "счастливчиков" попал даже раввин.

Об этом сообщают РосСМИ. Отмечается, что указы Путина появились на правительственном портале 17 апреля.

Директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) РФ Марию Захарову наградили орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени.

Мария Захарова

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Родиной" IV степени Захарову Марию Владимировну", — говорится в документе.

Отметим, что Захарова известна своими абсурдными заявлениями по Украине и работой по российской пропаганде. К примеру, она говорила, что любое присутствие иностранных войск в Украине вне зависимости от флага, вывесок будет рассматриваться как угроза безопасности России.

Также Путин наградил главного раввина России Берла Лазара орденом Почета. Лазар неоднократно публично поддерживал кремлевский режим и власть Путина.

Берла Лазар

"За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазаря Пинхоса Берела – главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", город Москва", – говорится в документе.

Певица Татьяна Буланова получила медаль от Путина "За работу в культуре и искусстве". Она имеет звание заслуженной артистки России и говорила, что ей "не стыдно жить в России".

Татьяна Буланова

"Наградить Татьяну Ивановну Буланову, артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Мастерская шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона"", медалью "За работу в культуре и искусстве"", — говорится в указе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин "втюхал" россиянам сказочку о немце, бежавшем от геев из Европы.