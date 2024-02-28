Политолог и боец подразделения "Гром" 41-й омбр ВСУ специально для "Телеграфа" рассказал, на кого рассчитаны слова Макрона

Заявление французского президента Макрона о возможности отправки в Украину военнослужащих стран НАТО – ни о чем. Это совершенно пустые слова, за которыми ничего не стоит. То есть – просто политика, причем внутренняя, для французского избирателя.

Сразу по горячим следам заявления Макрона ряд профильных чиновников из других стран поторопились заявить, что их военные не будут принимать участие в этом сценарии. Что вполне предсказуемо.

В ситуации, когда канцлер Германии Шольц прямо говорит, что боится разозлить Путина, передав Украине ракеты Taurus, поверить в прибытие военных НАТО на украинский фронт может только российский пропагандист. По большому счету нам эти войска и не нужны. Давайте больше оружия, боеприпасов и техники! Срочно! Остальное ВСУ сделают сами.

Позже можете приехать к нам на парад Победы…