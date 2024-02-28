Політолог та боєць підрозділу "Гром" 41-й омбр ЗСУ спеціально для "Телеграфу" розповів, на кого розраховані слова Макрона

Заява французького президента Макрона щодо можливості відправлення в Україну військовослужбовців країн НАТО – ні про що. Це абсолютно порожні слова, які нічого не варті. Тобто просто політика, причому внутрішня, для французького виборця.

Одразу гарячими слідами заяви Макрона низка профільних чиновників з інших країн поспішила заявити, що їхні військові не братимуть участі в цьому сценарії. Що цілком передбачувано.

У ситуації, коли канцлер Німеччини Шольц прямо говорить, що боїться роздратувати Путіна, передавши Україні ракети Taurus, повірити у прибуття військових НАТО на український фронт може лише російський пропагандист. За великим рахунком нам ці війська і не потрібні. Давайте більше зброї, боєприпасів та техніки! Терміново! Решту ЗСУ зроблять самі.

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