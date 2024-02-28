Военно-политический обозреватель Александр Коваленко о том, почему численность российских оккупантов в Украине сократилась

Тенденция с численностью РОВ…

По состоянию на начало февраля группировка РОВ в Украине составляла более 470 тысяч тел. По состоянию на конец февраля эта численность снизилась до почти 466 тысяч.

Кто-то может сказать, минус 4 тысячи за месяц при такой численности – это ничто, но – нет. Важно понимать, как эта численность формировалась и за счёт чего, первоначальная группировка в 180 тысяч выросла до 470 тыс.

Дело в том, что группировка РОВ в Украине на протяжении прошедших двух лет неустанно росла. Практически каждый месяц она не уменьшалась, а увеличивалась на +5, +10, +20 тысяч, но росла за счёт не только стабильной компенсации потерь, но и дополнительной отправки людского ресурса в зону БД.

За долгое же время, в численном выражении это первый случай такого сокращения.

Так же отмечается в течение месяца сокращение механизированной компоненты, особенно ББМ и ствольной артиллерии. За месяц количество ББМ у РОВ сократилось на 200 единиц, а арт-систем почти на 600 стволов!

Отмечу, это всё происходит как при работающем ВПК и постоянных поставках техники, так и мобилизационных процессах, оперативно решающих вопрос с людскими потерями.

Судя по всему, некоторые механизмы в этой отлаженной системе компенсации потерь и наращивания потенциала, стали давать сбой и февраль 2024 станет первым за долгое время месяцем, который командование РОВ закроет по ряду показателей в "минусе".

Источник: Telegram Александра Коваленко