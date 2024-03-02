Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как скоро у россиян закончатся Су-34

Итого, 11 сбитых с начала года Су-34… Это больше, чем ВКС РФ получили в 2022 (10) или в 2023 (6).

На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34.

При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении.

Но, с таким успехом аннигиляции российской тактической авиации, у них исчерпается ресурс Су-34 через, месяца-два? По идее — да. Компенсировать потери они не смогут быстрее таких темпов аннигиляции. То есть…

Наблюдаем за процессом, ведь в какой-то момент, нехватку Су-34 ВКС РФ должны будут компенсировать Су-24 или Су-30, а это означает очередной рост потерь, в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей.

Битва за воздушное пространство продолжается…

Ранее "Телеграф" писал, что Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских истребителей Су-34 и Су-35 за три дня. Причем места падения сбитых самолетов и места, где катапультировались сбитые пилоты, находятся на расстоянии в 60 и 80 км от линии фронта, что может свидетельствовать о начале операции Украины по оттеснению российской авиации подальше от линии фронта.