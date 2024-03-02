Россияне не могут быстро компенсировать потери Су-34. Самолетов у них хватит на пару месяцев - Александр Коваленко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 642
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как скоро у россиян закончатся Су-34
Итого, 11 сбитых с начала года Су-34… Это больше, чем ВКС РФ получили в 2022 (10) или в 2023 (6).
На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34.
При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении.
Но, с таким успехом аннигиляции российской тактической авиации, у них исчерпается ресурс Су-34 через, месяца-два? По идее — да. Компенсировать потери они не смогут быстрее таких темпов аннигиляции. То есть…
Наблюдаем за процессом, ведь в какой-то момент, нехватку Су-34 ВКС РФ должны будут компенсировать Су-24 или Су-30, а это означает очередной рост потерь, в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей.
Битва за воздушное пространство продолжается…
Ранее "Телеграф" писал, что Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских истребителей Су-34 и Су-35 за три дня. Причем места падения сбитых самолетов и места, где катапультировались сбитые пилоты, находятся на расстоянии в 60 и 80 км от линии фронта, что может свидетельствовать о начале операции Украины по оттеснению российской авиации подальше от линии фронта.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.