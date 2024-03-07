Экономист Роман Комыза рассказал о последствиях перерезания кабелей в Красном море

Новость о перерезанных кабелях в Красном море не стоит недооценивать. Она символична тем, что выходит за рамки локальности и несет в себе признаки надвигающейся глобальной войны.

Морские кабели — это совсем не шутка и, в некотором смысле, они будут покруче, чем трубопроводы с газом или нефтью. Взломана еще одна точка уязвимости современного мира. Теперь так можно. Если можно хуситам, представьте что могут себе позволить авторитарные режимы, обладающие подводными лодками, ракетами и самолетами.

Признаки глобальной войны лезут на поверхность релаксирующего западного мира уже со всех щелей и странно этого до сих пор не замечать. Корень зла — невнятный ответ Запада на войну в Украине. Пока этот вопрос не будет закрыт, везде будут возникать все новые и новые очаги. Весь мир будет пылать. Никто не спрячется ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии…

Источник: пост Комызы в Facebook