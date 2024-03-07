Економіст Роман Комиза розповів про наслідки перерізання кабелів у Червоному морі

Новину про перерізані кабелі в Червоному морі не варто недооцінювати. Вона символічна тим, що виходить за рамки локальності і несе в собі ознаки наближення глобальної війни.

Морські кабелі — це зовсім не жарт і, в певному сенсі, вони будуть крутішими, ніж трубопроводи з газом або нафтою. Зламана ще одна точка вразливості сучасного світу. Тепер так можна. Якщо можна хуситам, уявіть, що можуть собі дозволити авторитарні режими, що володіють підводними човнами, ракетами та літаками.

Ознаки глобальної війни лізуть на поверхню релаксуючого західного світу вже з усіх щілин і дивно цього досі не помічати. Корінь зла — невиразна відповідь Заходу на війну в Україні. Поки це питання не буде закрите, скрізь виникатимуть нові й нові осередки. Весь світ палатиме. Ніхто не сховається ні в Америці, ні в Європі, ні в Азії…

Джерело: пост Комизи у Facebook