В прокат выходит мелодрама "Вкус свободы"

К 8 марта в украинский прокат выходит мелодрама "Вкус свободы", где Ирма Витовская сыграла невестку Ивана Франко и хранительницу украинских кулинарных традиций. Фильм порой раздражает своей ходульностью и предсказуемостью, но в конечно итоге оставляет хорошее впечатление.

Напомним, что на прошлой неделе вышла "Дюна 2".

Авторы снимали этот фильм, чтобы доказать в первую очередь самим украинцам, что наша кухня ничем не хуже высокой европейской и не стоит стыдиться своего происхождения. Для этого они взяли за основу книгу Ольги Франко, которая была женой третьего сына Ивана Яковлевича, "1-я украинская обще-практическая кухня". В ней содержатся рецепты в основном галицкой кухни и она была в начале тридцатых годов прошлого века главной поваренной книгой домохозяев на Западной Украине.

По сюжету фильма девушка приехавшая из глубинки во Львов с помощью этой книги и под руководством духа Ольги Франко добивается своей цели — стать шеф-поваром крутого ресторана.

У гурманов да и просто любителей вкусно поесть уже минут через 20 после начала фильма просыпается аппетит, поскольку начинаются эпизоды приготовления на ресторанной кухне. Конечно, это отдельное искусство снять суп или салат так, чтобы не ощущая ни запаха ни вкуса тебе хотелось бы съесть это блюдо. И у оператора с режиссером это получилось. Отдельное загляденье наблюдать, как актеры играющие здесь роли поваров шинкуют овощи и украшают блюда, выкладывая с помощью пинцета веточки и ягодки.

Но минус кулинарной части в том, что фактически за весь фильм нам быстро рассказали только о двух блюдах, борще и котлетах. При этом, если борщ в домашних условиях по их рецепту еще можно приготовить — достаточно лишь зафикисировать, что вся хитрость в использовании бурякового кваса и новой современной подачи. То уже "Котлету герцога Нельсона" сможет приготовить далеко не каждый. Часть ингредиентов очень дороги, начиная с трюфелей. Возможно, кого-то это мотивирует купить поваренную книгу Ольги Франко, но небольшое количество оригинальных блюд и новых рецептов в самом фильме любителей экспериментировать на кухне, огорчает.

В большей степени это получился мотивирующий фильм в котором все как в сказке, слишком идеально. Конечно, верить в свою мечту это не плохо, но для мечты вредно верить в то, что стоит разок другой напрячься и ты в шоколаде. Ведь по сути девушка добивается позиции шеф-повара, хронологически, где-то за неделю. При этом, рядом, в нужный момент обязательно окажется человек, который поверит в твои идеи и отдаст тебе собранные им деньги, чтобы реализовалась ваша мечта. Правда очень многие мотивационные фильмы построены именно так и среди них есть те, которые люди пересматривают с удовольствием.

За счет красивых съемок Львова сверху и передачи атмосферы его улочек, двориков и вечерней жизни картину действительно интересно смотреть.

Однако лав-стори показанная в этой картине местами выглядит очень наигранной, особенно, когда парень главной героини плюхается под дождем перед ней на колени и кричит, что он ради нее готов на все.

Авторам удалось передать атмосферу львовских двориков

Очень странно в этом фильме выглядит появление Джамалы. С одной стороны понятно, что она нужна была продюсерам как магнит, который притянет какую-то часть зрителей. А певице выгодно сделать свою песню саундтрэком. Но не понятно, насколько хорошо или плохо это может сказаться на ее имидже, потому что здесь она играет саму себя и показана не в лучшем свете. Джамала предстает здесь капризной стервой, которая в начале заказывает блюдо, которого нет в меню. Она рассчитывает на свою узнаваемость и уверена, что для нее повар просто обязан сделать поблажку. А после того, как не получила своего, певица нажаловалась хозяину ресторана. В мире достаточно зрителей, которые привыкли переносить особенности киногероев на реальных людей. Если в кино он алкоголик, значит и в жизни такой. Так зрители этого кино могут запечатлеть для себя и Джамалу.

Однако, вполне было бы не лишним, чтобы зрители после просмотра этого фильма сделали вывод, что любая группа людей, будь то соседи по дому или целая нация, сильны своим единством, когда поддерживают друг друга. В картине несколько эпизодов именно для этого и сняты.