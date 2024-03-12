Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" спеціально для "Телеграфу" пояснив мету акції противників Путіна

Військові наслідки нового рейду російських добровольців на територію Росії ми зрозуміємо трохи згодом. Все залежить від того, якими силами вони атакують і як зможуть глибоко просунутися.

Поки що відомо лише про бої у прикордонні та про втрати з боку російських силовиків. Втім, відомо, що російські добровольці останніми місяцями проводили активну підготовку. Можливо, ми зараз бачимо те, до чого вони готувалися.

Інформаційно-психологічний вплив цієї операції також можна буде оцінювати трохи згодом, залежно від успіхів та глибини просування. Проте вже зараз зрозуміло, що одна з цілей – це створити негативне інформаційне тло перед так званими "виборами" президента РФ.

У Кремлі намагалися зробити так, щоб усе було шито-крито, чисто та поголено. Вбили Навального, відмовили в реєстрації альтернативним кандидатам, повністю фрагментували будь-яку опозицію. Ну що ж. Тоді отримуйте зовнішній фактор. Тільки на цій підставі російським добровольцям є сенс як слід пошуміти.