Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко о заграничных командировках нардепов во время войны

Мысли вслух.

Прочитал у Ярослава Железняка, что народных депутатов ОПЗЖ спокойно выпускают за границу в командировку.

Но, не о командировках. О безнаказанном зле. Итак, в очередной раз нам доказали, что ты можешь де-факто работать против государства, продвигать российский нарратив, быть в составе агентуры (не говорят — бессознательно. Сознательно. Возможно без цели свержения независимости страны, но точно сознательно). А потом о тебе просто забыли. Обо всех депутатах и их помощниках от ОПЗЖ. Партии Шария. И все молчат.

Да ладно власти молчат — там свой резон. Снова "меньшее зло" и "не все так однозначно". А почему молчат все остальные? Лидеры мнений. Активисты. Журналисты. Какой-то заговор молчания.

Знаете, чем все закончится? Всё будет просто. Они не просто "забудуться". После войны окажется, что у них налицо какие-то нагрудные знаки отличия, кто-то будет в добровольных дружинах (ой в Киеве их множество) типа воевать и снова — к власти. В политику. С маргинальной пророссийской повесткой дня.

Так будет. Потому что именно так было. Доказано Мариуполем. Волновахой. Оккупированными городами.