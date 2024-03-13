Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко про закордонні відрядження нардепів під час війни

Думки в голос.

Прочитав в Ярослава Железняка, що народних депутатів ОПЗЖ спокійно випускають за кордон у відрядження.

Але, не про відрядження. Про непокаране зло. Отже, черговий раз нас довели, що ти можеш де-факто працювати проти держави, просувати російський наратив, бути в складі агентури (не кажуть — несвідомо. Свідомо. Можливо без цілі повалення незалежності країни, але точно свідомо). А потім про тебе просто забули. Про всіх депутатів та їх помічників від ОПЗЖ. Партії Шарія. І всі мовчать.

Та ладно офіційна влада мовчить — там свій резон. Знову "менше зло" та "не все так однозначно". А чому мовчать всі інші? Лідери думок.Активісти.Журналісти. Якась змова мовчання.

Знаєте чим все закінчиться? Все буде просто. Вони не просто "забудуться". Після війни виявиться, що в них в наявності якісь нагрудні відзнаки, хтось буде в добровольних дружинах (ой в Київі їх безліч) типу воювати і знову — до влади. В політику. З маргінальним проруським порядком денним.

Так буде. Тому що саме так вже було. Доведено Маріуполем. Волновахою. Окупованими містами.